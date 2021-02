Politiet kan berette om en række opsigtsvækkende fund på adresser tilhørende personer mistænkt for at planlægge et terrorangreb. Her holder PET og politiet fredag pressebriefing om terrorplanerne.

Våbenfund øger mistanken om terrorplaner

Bombekomponenter, pumpguns og et IS-flag er fundet hos mistænkte personer, der ifølge politiet kan have haft planer om terrorangreb i Danmark eller Tyskland.

Man har blandt andet fundet pumpguns, ingredienser til at lave en bombe samt tændsnore og et Islamisk Stat-flag, fortalte Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Midt- og Vestsjællands Politi på et pressemøde fredag.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her