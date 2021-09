V vil indføre dobbeltstraf for vold mod fængselsansatte

Det mener Venstre, som foreslår at indføre dobbeltstraf for vold mod fængselsbetjente og andre ansatte i fængslerne.

- Truslerne og volden sker over for de ansatte i fængslerne, og det er efter min opfattelse helt vanvittigt, siger Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, til Berlingske torsdag.

Forslaget kommer forud for de kommende forhandlinger om en mangeårig aftale for Kriminalforsorgen, der driver fængsler og arresthuse.

- Når vi foreslår at sætte straffen op for vold og trusler mod fængselsbetjente, så er det simpelthen fordi, at betjentene befinder sig i et miljø, som er utroligt anstrengt.

- Fra politisk side skal vi gøre alt det, der kan gøres, for at sikre, at de ikke lider nogen overlast, uddyber Preben Bang Henriksen over for Ritzau.

Han medgiver, at det er en del af jobbet som fængselsbetjent, at de påtager sig end større risiko end mange andre i kraft af deres arbejde.

Men der er politikernes opgave at skaffe betjentene det bedst mulige arbejdsmiljø ifølge retsordføreren.

- Det er et miljø, der er temmelig anstrengt, kan man vist roligt sige. Jeg tror ikke, at vi kan afskaffe vold og trusler i de danske fængsler, men efter min opfattelse vil vi kunne begrænse det med det her forslag, siger han.

- Når vi går ind i forhandlinger om en flerårig aftale for Kriminalforsorgen, så bliver det også med kravet om, at der gøres noget. At der eksempelvis sættes flere betjente ind, siger han.

Forslaget om dobbeltstraf skal ifølge ordføreren gælde for voldshændelser i både arbejdstiden og fritiden.

I de første seks måneder af 2021 har fængselsbetjente 288 gange været udsat for vold eller trusler.

Fra 2019 til 2020 faldt antallet af den slags hændelser. Om det skyldes coronapandemien er Kriminalforsorgen ikke i stand til at sige.

Selv om nedgangen umiddelbart indikerer en positiv udvikling, så er volden og truslerne blevet mere voldsom. Det mener Bo Yde Sørensen, der som formand for Fængselsforbundet repræsenterer de ansatte.

- Grovheden er simpelthen blevet værre de seneste år, siger han til Berlingske.

Han understreger, at han ikke kan dokumentere det med konkrete tal, men at det er hans indtryk som forbundsformand.