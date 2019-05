V tilslutter sig rødt ønske om neutrale cigaretpakker

Venstre vil have neutrale cigaretpakker. Dermed tilslutter partiet sig rød blok, som i årevis har ønsket, at den farverige grafik på pakkerne skal væk.

- Vi ønsker standardiserede pakker, sådan at pakkerne ikke bliver brugt som reklamesøjler, fordi vi ved, at det påvirker børn og unge.

- Vores fokus er, at vi skal undgå, at børn og unge overhovedet begynder at ryge, og at vi skal have en røgfri generation i 2030. Derfor skal vi tage en række initiativer for at sikre, at børn og unge ikke får den her enormt usunde vane, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) til Ritzau.

Alle tobaksproducenter skal ved lov forpligtes til at sælge deres cigaretter fra pakker, der er ens - intet logo og samme farve. Rygerne kan kun finde deres mærke ved at læse den ensartede skrifttype på pakken.

Venstres melding er en kovending i forhold til regeringens hidtidige politik på området, hvor den har afvist rød bloks politik, skriver Politiken.

Ifølge Ellen Trane Nørby har Venstre blot været "afventende", da man ville være sikker på, at neutrale pakker har en effekt. Og det ved man nu efter erfaringer fra andre lande, oplyser sundhedsministeren.

Allerede i 2016 fastslog Socialdemokratiet, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet, at de efter et regeringsskifte vil indføre neutrale cigaretpakker.

Lørdag præsenterer Venstre på Kræftens Bekæmpelses årsmøde en række initiativer, der skal komme det stigende antal af unge rygere til livs og sikre en røgfri generation i 2030.

Kræftens Bekæmpelse har tidligere påpeget, at neutrale pakker er en effektiv løsning, når det gælder om at få færre børn og unge til at ryge.

Organisationen har ikke ønsket at udtale sig til Ritzau om Venstres udmelding. Administrerende direktør Jesper Fisker oplyser, at han venter på den samlede pakke af initiativer, før han vil forholde sig til det.