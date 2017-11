V tager Papes gamle post: Wilbek bliver Viborg-borgmester

Flertallet bag Wilbek indeholder både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti men ikke det nuværende borgmesterparti De Konservative.

- De (Konservative, red.) har fået et tilbud, og det har bedt om lov til at tygge på til i morgen, siger Ulrik Wilbek til TV2 News.

Den hidtidige borgmester Torsten Nielsen (K) overtog posten, da Søren Pape Poulsen (K) forlod den for at blive justitsminister.

Venstre fik ellers et resultat med tilbagegang. Partiet gik tilbage med to mandater og har nu ti mandater efter at have fået 32,3 procent af stemmerne. De to mandater er endt hos De Konservative og SF.

I procentpoint får Venstre en tilbagegang på 0,1 sammenlignet med 2013-valget. Samtidig gik De Konservative frem.

Alligevel blev Venstre det største parti i kommunen.

Ulrik Wilbek har tidligere siddet i kommunalbestyrelsen i Viborg. I 2005 forlod han dog kommunalpolitikken, selv om han havde gode chancer for at blive sit partis borgmesterkandidat. Det skete, da han blev tilbudt jobbet som herrelandstræner

Hans trænerkarriere har kastet EM-, VM- og OL-guld af sig med både herre- og kvindelandsholdet i håndbold.

Med nederlaget i Viborg har Konservative tabt to borgmesterposter i det nordlige Jylland.

I Vesthimmerland har Knud Kristensen (K) måtte afgive borgmesterposten til Venstres Per Bach Laursen. Modsat Viborg var det efter mærkbar tilbagegang til partiet.