V står fast i landbrugsforhandlinger: Nu må regeringen vælge

- Vi er villige til at diskutere, om der skal laves et bindene klimamål for landbrugssektoren, selvom det ikke er noget, der er groet i vores have. Men hvis vi skal gå ned ad den vej, så kræver det, at der kommer finansiering på bordet, siger Troels Lund Poulsen.

De fem partier i blå blok står sammen om et udspil, der vil bruge 750 millioner kroner mere årligt for blandt andet at hjælpe landbruget med at udtage mere lavbundsjord. Og der skal flere penge til, hvis Venstre skal med i aftalen, der nu forhandles hos finansminister Nicolai Wammen (S) i Finansministeriet:

Efter mødet efterlyser han fortsat et klart ja eller nej fra regeringen til, om man vil finde flere penge for at hjælpe erhvervet med omstillingen.

- Vi ved ikke, hvad regeringen vil. Det er ikke sådan, at regeringen siger endegyldigt nej til at komme med flere penge. Det er det positive ved mødet. Men de har heller ikke tænkt, hvad der skal til for at lande en aftale, siger Troels Lund Poulsen.

Efter mere end 60 forhandlingsmøder hos fødevareminister Rasmus Prehn (S) i Fødevareministeriet er forhandlingerne i denne uge rykket over i Finansministeriet.

Det skal ses som tegn på, at forhandlingerne nu skal finde en afslutning, fastslog statsminister Mette Frederiksen (S) i weekenden.

- Nu går de politiske forhandlinger om landbruget ind i sin afsluttende fase. Og lad mig i dag gøre det helt klart: Landbruget skal selvfølgelig omfattes af et bindende reduktionsmål, sagde Mette Frederiksen i sin tale ved Socialdemokratiets kongres i Aalborg.

Her gjorde hun det samtidig klart, at regeringens udgangspunkt ikke er flere penge til landbruget.

- Vi forhandler om 22 milliarder kroner. Det er et ret stort beløb.

- Og man skal huske på, at når blå blok vil bruge flere penge, så er det skatteydernes penge, de taler om. Hvis man bruger dem på landbruget, så er der andet, vi ikke kan prioritere, siger Mette Frederiksen.

Det udsagn giver Troels Lund Poulsen dog ikke meget for:

- Det er simpelthen manipulation, når statsministeren siger, at der ligger 22 milliarder kroner om året. Der kommer 17 milliarder kroner fra EU til dansk landbrug og fødevareproduktion. Det er ikke noget, de belaster dansk økonomi. Det betaler vi via vores EU-kontingent.

- Så det er 100 procent forkert at sige, at vi bruger 22 milliarder kroner, og det går ud over dansk velfærd.

- Men den grønne omstilling kommer til at koste arbejdspladser, hvis ikke man laver en intelligent investering i den. Ligesom vi har gjort inden for andre sektorer.

Spørgsmål: Så I forlader forhandlingerne, hvis ikke der kommer flere penge?

- Hvis regeringen siger, at der ikke kommer flere penge, end det der ligger på bordet nu, så er det det samme som at sige, at man ikke ønsker at lave en bred aftale, siger Troels Lund Poulsen.