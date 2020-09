V-profil ønsker undersøgelse om sexisme på Christiansborg

- Det er både nuværende og tidligere kolleger, der kan fortælle historier, hvor de synes, de har været udsat for meget ubehagelige situationer.

- Der (i undersøgelsen red.) får vi jo afdækket, hvad der er op og ned i de fortællinger, der er fremme, og hvor omfattende det er. Det, synes jeg, er nødvendigt for, at vi kan diskutere, hvilke initiativer der skal tages, Eva Kjer Hansen (V).

Hun synes, at nogen udefra skal spørger politikerne og medarbejderne om deres oplevelser og finde ud af, hvad der er sket tidligere og foregår nu.

I sidste uge sagde Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), efter et møde med Folketingets Præsidium, at det skal være muligt på en "betryggende måde" at fortælle om ubehagelige oplevelser i Folketinget.

Præsidiets opgave er at tage sig af Folketingets indre forhold og herunder altså også, hvordan tinget skal håndtere sexisme.

- Vi skal arbejde videre med det, og vi vil inddrage erfaringer fra andre lande. Men det er klart, at vi ikke vil acceptere sexisme, sagde formanden.

Men Eva Kjer Hansen (V) kan ikke se, hvad det danske folketing skal bruge udenlandske parlamenters erfaringer til.

- At sige, at nu vil man se, hvad de gør i andre landes parlamenter, eller nu kan administrationen kigge på det. Det er at tage alt for let på den kritik, der har været fremme, siger hun.

Ritzau har forsøgt at få en kommentar fra Henrik Dam Kristensen (S), men det er endnu ikke lykkedes.