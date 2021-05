Lars Krarup (V) mener, at Løkke brød et løfte om at gå af som formand, da han i august 2019 bekendtgjorde, at han var klar til at tage nøglerne til Statsministeriet igen. (Arkivfoto)

V-profil: Løkkes afgang var løftebrud

Lars Krarup mener ikke, at Lars Løkke Rasmussen levede op til et løfte om at gå af som formand, før han blev presset ud i Brejning. Løkke vil se fremad.

Knap to år efter, at Lars Løkke Rasmussen på dramatisk vis blev presset af formandsposten og smækkede med bagdøren, spøger den tidligere statsminister og Venstre-formand stadig i partiet.

