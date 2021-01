V-ordførers kritiserede Dubai-tur var også ferie

Det sker, efter at en mail fra Aastrup Jensens politiske assistent til Jyllands-Posten sår tvivl om politikerens forklaring om, at det var en arbejdsrelateret tur.

I mailen fra 29. december, seks dage inden Dubai-turen, står der:

- I næste uge er Michael på ferie hele ugen, men han kommer hjem d. 11. januar ud på eftermiddagen.

Avisen havde dengang bedt om et interview med Aastrup Jensen, som havde stillet et beslutningsforslag, der skulle presse regeringen til at optage Taiwan i Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

Det var Ekstra Bladet, som afslørede, at Aastrup Jensen var rejst til Dubai med sin kæreste i begyndelsen af januar.

Det gjorde duoen, selv om Udenrigsministeriet frarådede alle ikke-nødvendige rejser på grund af coronasituationen og frygten for, at mutationer ville blive slæbt tilbage til Danmark.

- Jeg deltog i forskellige møder, som jeg ikke behøver fortælle Ekstra Bladet om. Blandt andet et møde med den danske generalkonsul, sagde Aastrup Jensen i første omgang til Ekstra Bladet om formålet med turen.

Det har siden hen vist sig, at mødet var arrangeret på Aastrup Jensens eget initiativ.

Desuden forklarede han, at turen var arbejdsrelateret med flere møder. Fra morgen til aften, som han udtrykte det.

Turen har udløst heftig kritik fra eksempelvis Dansk Folkeparti og SF. Også Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, har taget afstand fra turen.

- Jeg synes, det var en forkert beslutning og et besynderligt signal at sende, har formanden blandt andet sagt.

Jyllands-Posten har spurgt Aastrup Jensen, om turen var mest ferie eller mest arbejde.

- Det ved jeg ikke, hvordan man opgør. Hvis du spurgte min kæreste, ville hun sige, at det var alt for meget arbejde, men det var også ferie, svarer han.

Aastrup Jensen erkendte i sidste uge, at han ikke skulle være taget afsted til Dubai.