V-ordfører vil genåbne Tibetkommissionen

Tibetkommissionen placerede ikke et ansvar for, at politiet i strid med grundloven greb ind over for demonstranter med tibetanske flag ved et kinesisk statsbesøg. To af politiets mellemledere er tiltalt for at lyve for en dommer i Københavns Byret. Nu kræver Venstres menneskerettighedsordfører, Jan E. Jørgensen, at kommissionen genåbnes, så den kan læse e-mail, som Udenrigsministeriet ikke har udleveret.

Foto: Dennis Lehmann/Ritzau Scanpix