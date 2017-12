V om sprøjtegift: Man kan trygt sætte tænderne i danske grøntsager

- Man kan stadig trygt og roligt sætte tænderne i de danske grøntsager. Faktisk er det sådan, at hvis man vil spise sundt og sikkert, så er det lige nøjagtigt de danske grøntsager, man skal spise.

I en ny rapport med tal fra 2016 har Fødevarestyrelsen fundet rester fra sprøjtegifte i 27 procent af de danske grøntsager, skriver Politiken. Det er en tredobling i forhold til niveauet i 2011.

Niveauet af sprøjtegifte i danske grøntsager er dog stadig det halve af EU-gennemsnittet.

- Det er vigtigt at markere, at niveauet er under det, hvor der skulle være sundhedsmæssige risici, siger Erling Bonnesen, som også peger på, at måleapparaterne i dag er langt mere fintfølende end tidligere.

Socialdemokratiets miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen, er overrasket over, at Venstre og miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) ikke tager udviklingen mere alvorlig.

Han kalder det dybt utilfredsstillende.

- Vi ligger under grænseværdierne, men udviklingen er stærkt stigende. Vi skal have undersøgt, hvorfor situationen er, som den er. Vi skal have den bremset, siger Christian Rabjerg Madsen.

- Det øger risikoen for en cocktaileffekt, som vi ikke har det fulde overblik over. Derfor er det ikke positivt for vores sundhedstilstand, at vi oplever flere pesticider på grøntsager.

Fødevarestyrelsen kan ikke redegøre for årsagen til stigningen - det vil kræve et meget stort udredningsarbejde, lyder det ifølge Politiken.

Esben Lunde Larsen har ikke over for Politiken ønsket at kommentere tallene fra hans styrelse.