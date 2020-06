V og R vil have åbnet for turistovernatninger i København

Grænserne for tyske, norske og islandske turister åbnes 15. juni. De kan krydse grænsen, hvis de ejer et sommerhus, har en kæreste i Danmark, eller hvis de har mindst seks overnatninger - dog uden for København og Frederiksberg.

Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen har tidligere udtalt undren over restriktionerne.

Nu siger Tommy Ahlers (V), der er medlem af Erhvervsudvalget i Folketinget, at en af Venstres vigtigste prioriteringer til forhandlingerne i weekenden er at få åbnet mere op for turisterne i København.

- Vi er blevet bedt om at komme ind til nogle forhandlinger om, hvordan vi kan hjælpe danske virksomheder, og nogle af dem der er ramt af restriktioner.

- Det bedste, som vi kan gøre for hoteller og restauranter og hele turismesektoren i vores hovedstad, er at sørge for, at de kan drive deres forretning, siger Ahlers.

De Radikales udenrigsordfører, Martin Lidegaard, tilføjer:

- Vi er dybt mystificerede over disse regler. Det giver ikke nogen sundhedsfaglig mening. Dette er en beslutning, som kun generer turister og turismeerhvervet i Danmark.

Forhandlingerne finder sted i Finansministeriet. Et andet emne, som har været meget omtalt i forbindelse med sommerpakken, er en mulig udbetaling af indfrosne feriepenge.

I forhold til den gradvise grænseåbning er der ulogiske elementer, lyder det fra Ahlers.

- Det giver ikke mening, at vi siger til turister, at de gerne må komme til Danmark, men bare ikke til vores hovedstad. De må være der om dagen, men skal overnatte et andet sted.

- Den bedste stimuli for branchen er, at de får lov til at drive deres forretning. Det er bedre end at give dem flere penge, siger Ahlers.

Horesta, der er hoteller og restauranters brancheforening, har ligeledes udtrykt undren over restriktionerne i forhold til København.