V og R vil gøre det gratis at køre over Storebælt i elbil

Det er et udsnit af de elementer, der skal indgå i en plan for omstilling til grøn transport i Danmark, hvis det står til partierne Venstre og De Radikale.

De to partier er gået sammen om et forslag til udmøntningen af puljemidler til grøn transport, der er en del af en energiaftale fra 2018.

Ifølge energiaftalen skal der afsættes 100 millioner kroner årligt i perioden 2020-2024 med henblik på at understøtte grønne løsninger i transportsektoren.

Venstre og Radikale foreslår blandt andet, at der ikke skal betales for el til opladning af elbiler frem til 2024.

Det skal være med til at bane vejen for målet om en million elbiler på de danske veje.

Samtidig vil partierne afsætte penge til, at elbiler kan køre gratis eller væsentligt billigere over Storebæltsbroen.

Ifølge Sofie Carsten Nielsen, næstformand og politisk ordfører for De Radikale, prøvede man at få regeringen til at tage forslaget op under efterårets finanslovsforhandlinger. Det skete dog ikke.

- Så nu har vi sat og ned med Venstre, fordi vi kunne blive enige om at få de her 100 millioner kroner ud og i gang til grønne initiativer.

- Og så regner vi da med, at de øvrige partier vil være med eller i hvert fald er indstillede på at forhandle, siger Sofie Carsten Nielsen.

Hos FDM, der er interesseorganisation for danske bilejere, er man begejstret for udspillet.

- Ifølge udspillet skal grønne biler køre enten gratis eller billigere over Storebælt. Det siger sig selv, at det er en positiv ting, som vil fremme grønne biler, siger Ilyas Dogru, forbrugerøkonom hos FDM.

Især én type bilister vil blive tilgodeset, hvis partiernes forslag bliver implementeret, tilføjer han.

- Det vil give en kæmpe fordel for dem, som pendler over Storebælt. For dem vil det være en attraktiv mulighed for at skifte over til elbil.

Derudover vil partierne give en håndsrækning til vognmænd, der gerne vil omstille deres lastbiler til grøn energi.

Derfor skal der ifølge R og V afsættes 285 millioner kroner over fire år til at understøtte virksomheders omlægning til vedvarende energi.

Forslaget indeholder også en plan for flytrafikken. Således lægger partierne op til at samle aktørerne i luftfartsbranchen om et projekt, der inden for få år kan producere grønt brændstof til fly.