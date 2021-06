De Konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard, mener, at model med at fordele elever på de store byers gymnasier efter forældres indkomst i for høj grad går på kompromis med de unge menneskers frie valg. (Arkivfoto)

V og K afviser at indrette optag efter forældres indkomst

Hvis regeringen agter at bruge forældres indkomst til at fordele elever på de gymnasiale uddannelser i de store byer, bliver det uden stemmer fra De Konservative og Venstre.

- Vi kan ikke være en del af den her ordning, hvor man dybest set ser på eleverne som får, der kan styres rundt på marken, eller som tal i et excelark. Det synes vi, er den helt forkerte vej at gå, siger Mette Abildgaard, der er politisk ordfører for De Konservative.

Venstres børne- og undervisningsordfører, Ellen Trane Nørby, mener, at en sådan model i alt for høj grad går på kompromis med de unges muligheder for et frit valg.

- Grundlæggende oplever vi ikke, at elevernes frie uddannelsesvalg bliver respekteret tilstrækkeligt, siger hun.

- Det skal man ikke gå på kompromis med og se løst på.

Ifølge et udkast til en aftale om et nyt system for, hvordan unge ansøgere skal fordeles på de gymnasiale uddannelser, bliver der arbejdet med to modeller.

Den ene model gælder i de store byer. Ifølge udkastet til aftalen er der nogle steder blevet skabt en "skæv" fordeling af elever.

Der angives i udkastet, at nogle partier bag aftalen mener, at det handler om udlændingepolitik, mens andre mener, at det handler om sociale skel.

Her ønsker Mette Abildgaard at bruge et andet greb:

- Vi vil også gerne være med til at bekæmpe de gymnasier, der har for høj en andel af tosprogede elever. Det kan vi gøre ved at få dem tømt ved at stoppe optaget af 1.g'ere. Og dermed give skolen en frisk start, siger hun.

Den anden model i regeringens planer skal gælde for gymnasiale uddannelser i provinsen. Her er problemet ifølge aftaleteksten udsigten til meget få elever.

Det skal løses ved at arbejde med en bund og et loft for, hvor mange elever de forskellige gymnasiale uddannelser må optage.

Her ønsker Ellen Trane Nørby, at der i stedet bliver set på, hvordan man kan tilfører de små gymnasier flere midler.

Det skal give mulighed for forbedre tilbuddet til de unge med eksempelvis flere og bedre valgfag og en højere kvalitet.

- De har brug for, at der ikke kun er en diskussion om elevfordeling, siger hun.

Også Nye Borgerlige er imod den model, der er blevet foreslået.

- Det er hul i hovedet, skriver undervisningsordfører Mette Thiesen i et opslag på Twitter.

- I Nye Borgerlige ønsker vi at sikre det frie valg. Gymnasier skal ikke bruges som integrationsprojekter.