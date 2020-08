V i Herning peger på afløser for bykongen Lars Krarup

Det oplyser formanden for Venstres kommuneforening i Herning, Søren Meldgaard, efter et møde i byrådsgruppen på Hotel Eyde.

Den kandidat, som byrådsgruppen peger på, vil være et godt bud på Hernings næste borgmester. Men det er dog ikke byrådsgruppen, der afgør, hvem spidskandidaten skal være.

Der betyder, at der stadig kan komme flere kandidater. Partiets borgmesterkandidat vil officielt blive valgt på et opstillingsmøde i Venstre 29. september.

49-årige Lars Krarup har været Hernings borgmester i næsten 20 år og har altså siddet i borgmesterstolen i næsten halvdelen af sit liv.

Lars Krarup sagde ja til jobbet som borgmester, da Hernings forhenværende borgmester Helge Sander (V) skulle være minister i Anders Fogh Rasmussens regeringen.

Krarup fik ved kommunalvalget i 2017 næsten 12.000 personlige stemmer og har skaffet Venstre absolut flertal i byrådet med 19 medlemmer ud af 31.

Det er altså en yderst populær politiker, som Dorte West nu er kandidat til at afløse.

- Dorte er Dorte, og Lars er Lars, og jeg er ikke ude på, at jeg skal kopiere den måde, som Lars har været borgmester på, som Lars har været, og jeg har min egen stil, siger Dorte West.

- Det er klart, at når der kommer en anden mand eller kvinde ved roret, så vil der selvfølgelig være ændringer i kursen. Men jeg har jo selv været med i den udvikling, vi har været igennem, så det vil ikke blive ændret meget, men det vil selvfølgelig ændre noget.

Dorte West og viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen var på forhånd blevet set som de to mest oplagte bud på at blive Venstres borgmesterkandidat.

På vej ind til torsdagens møde meddelte Anne Mette Bang Rasmussen dog, at hun ikke var kandidat til posten.

Dorte West er formand for Børne- og Familieudvalget og desuden medlem af regionsrådet i Region Midtjylland.

- Hun er vellidt, har politisk tæft, er god til at komme ud over rampen, og så har hun en evne til at indleve sig i situationen, siger Hernings tidligere Venstre-borgmester Helge Sander til TV Midtvest.