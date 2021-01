V-gruppeformand: Støjberg skal have lov til at sige hvad hun mener

Efter at to advokater onsdag har afleveret deres vurdering af grundlaget for at rejse en rigsretssag mod den tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) til Folketinget, vil Venstre nu gøre sin stilling op på et gruppemøde.

Men først i næste uge.

Det fortæller gruppeformand Karsten Lauritzen (V).

Venstre holder dog fredag i denne uge et gruppemøde med orientering om sagen.

- Det er en meget stor sag og en meget voldsom beslutning med en rigsret eller ikke.

- Vi har i Venstres folketingsgruppe behov for at drøfte sagen. Og alle skal have mulighed for at sige, hvad de mener, siger Lauritzen.

To uvildige advokater har over for Folketinget vurderet, at der er grundlag for en rigsret mod Støjberg i sagen om adskillelse af alle asylpar - hvor den ene var mindreårig - i 2016. Her var Støjberg den ansvarlige minister.

To andre jurister har vurderet sagen for Venstre. Og de er kommet frem til, at det er tvivlsomt, om Støjberg kan dømmes ved en rigsretssag.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, har tidligere udtalt, at partiet ultimativt er klar til at bakke op om en rigsretssag. Det kom dog an på vurderingen fra Folketingets udpegede advokater.

De to advokatvurderinger skal Venstre nu gennemlæse grundigt, siger Lauritzen.

Han har noteret sig, at andre partier allerede har taget stilling i sagen. Det gjorde en række partier allerede i december efter en delberetning fra Instrukskommissionen.

Støjberg var klar i mælet onsdag. Hun mener fortsat ikke, at der er grundlag for en rigsretssag.

Men om Venstre er enig i Støjbergs vurdering, kan Lauritzen ikke svare på endnu.

- Jeg forstår godt Inger Støjbergs ageren i denne sag, hvor hun er den helt centrale person. Hun skal have lov til at sige, hvad hun mener, siger Lauritzen.

SPØRGSMÅL: Men det er ikke sikkert, at Venstre ender med at mene det samme?

- Jeg udtaler mig om processen. Min opgave som gruppeformand er at holde sammen på folketingsgruppen og være loyal over for den.

- Der har jeg et ønske om, at vi ikke bare melder ud, men får mulighed for at drøfte, hvor vi står i denne sag, siger Lauritzen.

Der er to muligheder i Venstre nu. Enten er partiet enig med Støjberg. Altså at der ikke er grundlag for en rigsret. Eller også er man uenig med Støjberg, der kort før nytår trådte tilbage som Venstres næstformand på grund af samarbejdsvanskeligheder med formand Jakob Ellemann-Jensen.

- Jeg tænker en masse ting. Dem holder jeg for mig selv. Min opgave er at holde sammen på folketingsgruppen og varetage Venstres interesse. Med respekt for Inger naturligvis, siger Lauritzen.

SPØRGSMÅL: Kan du se det komplekse i, at Venstre ender med at finde frem til noget andet, end Støjberg mener?

- Jeg må henvise til mit tidligere svar, siger han.

Status lige nu er dermed fortsat, at et flertal i Folketinget ikke har gjort op med sig selv, om der skal rejses en rigsretssag mod Støjberg.

Også Socialdemokratiet og De Konservative mangler at gøre deres stilling op.

De Radikale, Liberal Alliance, Alternativet, SF og Enhedslisten går ind for en rigsret, mens Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er imod.