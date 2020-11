Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen lancerede søndag et forslag om skattelettelser for to milliarder kroner. Forslaget får en ublid medfart fra regeringen, og ifølge politisk kommentator skal det også mest ses som signalpolitik fra Venstre. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: V-forslag om skattelettelser skydes ned Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

V-forslag om skattelettelser skydes ned

Det er den forkerte vej at gå at lave skattelettelser, som Venstre foreslår, mener regeringen og SF. Politisk kommentator mener, at udspillet er signalpolitik.

Danmark - 22. november 2020 kl. 20:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Skattelettelser for to milliarder kroner til borgere og virksomheder. Det skal bidrage til at få Danmark helskindet gennem coronakrisen, som har drænet landet økonomisk og sendt mange mennesker ud i arbejdsløshed. Sådan lyder det i et Venstre-udspil, som er en del af partiets forslag til finansloven for næste år.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger