Venstre, her formand Jakob Ellemann-Jensen, har foreslået at halvere momsen i resten af 2020. Det forslag har både fordele og ulemper, vurderer den borgerlig-liberale tænketank Cepos, der har regnet på forslaget. (Arkivfoto)

V-forslag om momshalvering deler vandene

Venstre har foreslået at halvere momsen året ud for at sætte gang i forbruget oven på coronakrisen, der har ramt specielt servicesektoren hårdt. Tyskland barsler med en lignende tanke.

Mens forslaget får en hård medfart af flere tidligere overvismænd i Berlingske mener den selverklærede liberale tænketank Cepos, at det giver god mening.

- Fordelen er selvfølgelig, at det generelt vil stimulere forbruget i 2020, sætte gang i den økonomiske aktivitet og også have en positiv beskæftigelseseffekt i 2020, siger cheføkonom i Cepos Mads Lundby Hansen og fortsætter:

- Besparelsen bruges enten på opsparing eller på, at man handler yderligere ind. Det er min forventning, at en betydelig del af besparelsen vil gå til forbrug.

Cepos vurderer, at forsalget vil koste staten 44 milliarder kroner. Tænketanken har samtidig regnet på, hvad forslaget kan betyde for almindelige familietyper.

Cepos' tal indikerer, at en LO-familie vil spare 12.500 kroner, en direktørfamilie med bolig og to børn 25.300 kroner og en pensionistpar 6800 kroner.

En række tidligere overvismænd vurderer dog over for Berlingske, at der er flere problemer med forslaget. Blandt andet at det ikke er målrettet udsatte brancher og kan ramme skævt.

- Jo mere man tænker over det, jo mindre oplagt er det som instrument, fordi det har en lang række uhensigtsmæssige effekter og skævheder. På den måde er der ikke så meget formildende at sige om det forslag, siger tidligere overvismand og professor ved Aarhus Universitet Michael Svarer til avisen.

Og den siddende overvismand, Carl-Johan Dalgaard, er noget kritisk over for forslaget.

- Hvis vi siger, at jeg havde planlagt at købe en kummefryser i 2021, vil jeg sikkert købe den nu, hvis momsen blev sat ned. Men jeg vil jo ikke købe to frysere.

- Derfor er risikoen, at vi laver nogle nationaløkonomiske skvulp, som slet ikke er ønskelige, siger han.

Carl-Johan Dalgaard vurderer samtidigt, at det er usikkert, i hvor høj grad priserne på varer ville falde, samt at eksempelvis udbetaling af indefrosne feriepenge ville være langt billigere for staten.

- Samlet set er det altså et usikkert instrument, som tilmed er en meget dyr affære. Derfor er det oplagt at nå frem til, at der økonomisk set er bedre løsninger, siger overvismanden.

Cepos selv peger også på, at forslaget kan have uheldige effekter på forbruget.

- Den effekt er en af de uheldige konsekvenser af forslaget. Fremrykningseffekten giver noget ekstra effekt i år, men omvendt så kommer der en nedgang i 2021, siger han.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, står ved forslaget, om henviser til Tyskland. Her er den planlagte momsreduktion dog betydeligt mindre. Fra 19 til 16 procent i de mest brugte kategorier og fra syv til fem procent på fødevarer.

- Man arbejder med lignende forslag i Tyskland. Og jeg er glad for, at vi nu sort på hvidt kan se, at en halvering af momsen vil betyde en stor forskel for mange familier, og at det vil give danskerne flere penge til forbrug mellem hænderne. Det er der brug for, siger han.