V-formand vil stå sammen med rød blok om klimalov

Han er klar til - på visse betingelser - at tilslutte sig et bindende mål om en reduktion af drivhusgasser på 70 procent i 2030.

Formand for Venstre Jakob Ellemann-Jensen vil have sit parti med i en bred aftale om en bindende klimalov.

Det fortæller han til Politiken.

- Det her er noget, der potentielt er så indgribende og omfattende for hele vores samfund, at der er nødt til at være en bredde på. Det går ikke at lave det alene i den røde familie eller den blå familie, siger Ellemann-Jensen til avisen.

Det var den nuværende regerings støttepartier, der under valgkampen op til folketingsvalget gik sammen med et krav om en ambitiøs målsætning på klimaområdet.

Kravet var rettet mod S-formand og statsministerkandidat Mette Frederiksen.

De efterfølgende regeringsforhandlinger endte med en målsætning om at nedbringe udledningen af drivhusgasser med 70 procent.

Mens Venstre, da partiet selv var i regering, indgik flere smalle aftaler, mener Jakob Ellemann-Jensen, at det i tilfældet med klima er nødvendigt med en aftale på tværs af Folketinget.

- Det her er noget, som kommer til at have betydning for verdens fremtid og for danskernes dagligdag og for vores mulighed for at påvirke verden, siger han til Politiken.

Dog må et bindende mål om reduktion af drivhusgasser ikke koste velstand, vækst og arbejdspladser, mener Ellemann-Jensen.

Han opfordrer til, at man ikke kun diskuterer klimamål, men også midler. Altså hvordan det eksempelvis overhovedet skal lade sig gøre at sænke udledningen af drivhusgasser så meget, som der er lagt op til.

Hvordan Venstre selv mener, at det ambitiøse mål om en 70 procents reduktion skal nås, vil Ellemann-Jensen imidlertid endnu ikke lægge sig fast på.

Forhandlingerne om en ny klimalov begynder fredag.