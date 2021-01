Torsten Schack Pedersen (V) siger til TV2 Nord, at en aftale for kompensation for aflivede mink kan være i hus allerede mandag. (Arkivfoto)

V-forhandler spår kompensationsaftale for mink mandag

Et komplekst forhandlingsforløb lakker mod enden, og en aftale er nær, siger Torsten Schack Pedersen (V).

Det begynder at trække op til forløsning for de minkavlere, der venter på kompensation, efter at regeringen i november sidste år beordrede alle mink i Danmark aflivet.

Torsten Schack Pedersen (V) siger til TV2 Nord, at han tror på, at en aftale om kompensation til minkerhvervet kan være i hus allerede mandag.

- Vi har fået svar på alle de spørgsmål, der er rejst i processen, siger han.

Manglende præcedens har gjort forhandlingerne komplicerede, forklarer Torsten Schack Pedersen.

- Regeringen var lysår fra virkeligheden til at begynde med, hvor de mente, at 3,8 milliarder kunne gøre det.

- Men alene gælden i erhvervet løber op i over otte milliarder, og vi kan simpelthen ikke tvangslukke et erhverv, og så samtidig sende størstedelen af minkavlerne ud med gæld, siger han.

Fødevareminister Rasmus Prehn (S) sagde fredag til DR, at regeringen havde søgt EU om tilladelse til at udbetale et forskud på kompensationen til minkavlerne.

I forespørgslen lå et ønske om at udbetale mellem to og tre milliarder kroner til minkavlerne, der endnu ikke har fået nogen som helst erstatning eller kompensation i forbindelse med aflivningen af mink.

Forhandlingerne om kompensationen til minkavlere drejer sig om udbetalingen af en bonus for avlere, der hurtigt slog sine mink ned, selve erstatningen for de aflivede mink og for de destruerede skind.

Dertil kommer ekspropriation af avlernes bure, bygninger og andet udstyr.

- Vi ser for os, at det er i februar måned, hvor de acontopenge kommer for tempobonus og den skindpris, man har tabt i 2020, og så må vi vente lidt længere på den fulde erstatning, sagde Rasmus Prehn.

Statsminister Mette Frederiksen (S) gav ordren om, at alle mink skulle aflives, på et pressemøde i begyndelsen af november sidste år.

Det skete, efter at Statens Serum Institut (SSI) havde opdaget en ny mutation af coronavirus, der øjensynligt trivedes i mink og potentielt kunne udgøre en fare for Danmarks vaccinationsprogram.