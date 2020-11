V efter minkaftale: Avlerne har intet at forhandle med

Aftalen er indgået, uden at en aftale om, hvad minkavlerne kan forvente i fuld erstatning for de aflivede mink, er på plads.

Kort før aftalen forlod en samlet blå blok derfor forhandlingerne.

Ifølge Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, var der i forhandlingerne ikke fokus på at sikre ordentlige erstatningskrav til minkavlerne, inden at man landede det midlertidige forbud mod mink.

Han mener derfor, at der er begået et overgreb mod minkavlerne, uden at man har drøftet erstatning.

- I forhold til at slå minkene ned så er det vigtige, man venter, til lovhjemlen er på plads.

- Så vi ved, at der er en ordentlig erstatning på vej til de mennesker, som bliver ramt. Hvis overgrebet kommer før erstatningen, har man ikke noget at handle med. Der skal være samtidighed.

- De forhandlinger der foregik her til aften, det var forhandlinger, hvor det eneste skind, der skulle reddes, var regeringens, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Med andre ord burde raske mink, der ikke er på en gård inden for sikkerhedsradiussen på 7,8 kilometer fra en smittet farm, ikke blive aflivet, før at der er styr på erstatningen til minkavlerne.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) håber, at man snart kommer i land med en erstatningsordning til de mange minkavlerne, der på kort tid har set deres erhverv forsvinde.

- Det er ikke minkavlernes skyld, at corona smitter i netop deres branche. Det er en ubarmhjertig opgave, de løfter lige nu for folkesundhedens skyld.

- Forhandlingerne om erstatning fortsætter, og jeg håber, at vi snart kan få en aftale om fuldstændig erstatning til alle minkavlerne, siger han i en pressemeddelelse oven på mandagens aftale.