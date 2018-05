V, LA og K indgår valgforbund til Europa-Parlamentsvalg

- Jeg er glad for, at vores tre partier ikke kun står sammen i regering, men at vi nu også her står sammen, så vi sikrer et stærkt borgerligt liberalt fundament i Europa-Parlamentet, siger Claus Richter, Venstres partisekretær.

- Aftalen om at gå i valgforbund sammen kan sikre et mandat mere til de borgerlige partier og undgå blåt stemmespild. Det er både vigtigt og glædeligt, siger Mikael Gotfredsen, der er direktør i Liberal Alliance.

Det er vigtigt, at de borgerlige partier står sammen. Det mener Søren Vandsø, der er partisekretær hos De Konservative.

- Det gør vi i regeringen, og det er godt, at vi også nu har landet en aftale om valgforbundene.

- Det er jo ikke noget, der ændrer politikken i de enkelte partier, men det er godt, at vi sikrer flest mulige mandater til de borgerlige partier, siger Vandsø.

I forbindelse med det seneste valg i 2014 ønskede Liberal Alliance ikke at gå i valgforbund med Venstre og De Konservative.

Det var, fordi "vores vælgere ville hade det", som den daværende politiske ordfører, Simon Emil Ammitzbøll-Bille, formulerede det.

Det er i maj 2019, at der skal vælges 13 danske medlemmer til Europa-Parlamentet.

I dag har Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet hver tre mandater. De Radikale har to.

Venstre, SF, Konservative og Folkebevægelsen mod EU er repræsenteret af et medlem hver. Derudover er Rikke Karlsson, tidligere DF'er, løsgænger.