Uventet problem udskyder storstilet pensionsreform

I sine bestræbelser på at løse problemet med, at det for mange danskere ikke kan svare sig at spare op til pension, er regeringen ved at skabe et nyt problem. Sådan lyder advarslen fra brancheorganisationen Forsikring og Pension.

Advarslen kommer, kort før at Folketinget efter planen skulle vedtage en større ændring af pensionssystemet i form af regeringens lovforslag om ændring af pensionsbeskatningsloven.

Vedtagelsen af det lovforslag er nu udskudt, og skatteminister Karsten Lauritzen (V) er kaldt i samråd af Socialdemokratiet.

Sagen er, at regeringen vil give mulighed for at sætte et større beløb ind på en såkaldt aldersopsparing i de sidste år før folkepensionsalderen.

Det er en pensionsform, hvor der ikke bliver trukket i de offentlige ydelser såsom boligydelse, når pengene udbetales. Men det viser sig nu, at der for nogle grupper vil opstå et nyt samspilsproblem:

Nemlig par, hvor den ene er gået på pension, men den anden arbejder og sparer op på netop den aldersopsparing, som regeringen gerne vil anspore folk til at benytte.

De vil i nogle tilfælde opleve at miste op mod 1000 kroner om måneden, har Forsikring og Pension beregnet. Simpelthen fordi de offentlige ydelser, som pensionisten i parret modtager, beskæres, når partneren sparer op på aldersopsparing.

- Det kan være en chauffør eller en ufaglært, som er gift med en pensionist og bor til leje. Det er faktisk en del penge, forklarer Jan V. Hansen, der er vicedirektør i Forsikring og Pension.

- Og man skal huske, at det handler om, at man vil løse et problem for nogle personer, når de går på pension. Og så har det gudhjælpemig den utilsigtede bivirkning, at de mister penge, når de indbetaler til pension.

Det er rene teknikaliteter, der ligger bag, at lovforslaget får disse konsekvenser. Rent teknisk ser indkomsten nemlig højere ud, når man indbetaler på en aldersopsparing end på de såkaldt fradragsberettigede pensionsopsparinger, som man typisk indbetaler på i dag.

Det er derfor, der vil ske større modregning i ægtefællens ydelser. Ingen, heller ikke Skatteministeriet selv, havde i første omgang gennemskuet, at reglerne ville spille sammen på den måde.

Skatteministeren måtte således i sidste uge korrigere et svar til Socialdemokratiets skatteordfører, Jesper Petersen.

Han havde spurgt ministeren til konsekvenserne for et ægtepar, hvor den ene er folkepensionist, og hvor den anden arbejder og sparer op på en aldersopsparing.

I første omgang lød ministerens svar, at pensionisten ikke ville miste nogen ydelser. Men i sidste uge fandt ministeriet så frem til, at et sådant ægtepar faktisk vil miste 11.200 kroner før skat om året.

- Vi står tilbage med en lov, der koster rigtig mange penge, men i alt for lille grad løser det problem, der er, med for lille tilskyndelse til at spare op, mener Jesper Petersen.