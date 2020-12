Uundgåeligt opgør mellem Ellemann og Støjberg

Det vurderer flere politiske kommentatorer oven på, at Inger Støjberg tirsdag aften trak sig som næstformand efter at have fået sat stolen for døren af partiets forretningsudvalg.

- Det var kommet dertil, at det var fuldstændigt uundgåeligt. Ellemann siger direkte, at hun skal væk. De forsøgte at sælge, at hun skulle tage orlov. Men det var ikke godt nok for ham, siger politisk kommentator og medlem af Venstre Jarl Cordua.

Mangeårig politisk kommentator Hans Engell ser det ligeledes som et uundgåeligt opgør, da situationen mellem de to var blevet uholdbart.

Jakob Ellemann-Jensen og Inger Støjberg har haft flere sammenstød.

Den udløsende faktor blev, at Jakob Ellemann-Jensen søndag erklærede partiet klar til at støtte en rigsretssag mod Inger Støjberg, hvis uvildige advokater sagde, at der var grund til det oven på Instrukskommissionens konklusioner.

Instrukskommissionen har undersøgt Inger Støjbergs ageren som udlændinge- og integrationsministeren, hvor en ulovlig ordre om at adskille asylpar, hvor den ene var mindreårig, blev givet.

Inger Støjberg sig offentligt uenig i, at en Venstre kan stemme for en rigsret.

- Det var en krigserklæring, som landets største oppositionsparti ikke kunne leve med. Og det stod klart, at det endeligt opgør måtte komme. Og det stod klart, at det kunne Støjberg ikke vinde.

- Jakob Ellemann-Jensen kunne ikke acceptere, at der var tvivl om, hvorvidt Venstre står for lov og orden. Han har ikke kunnet leve med beskyldningerne om dobbeltmoral, siger Hans Engell.

Inger Støjberg er en stemmesluger og nyder stor støtte i partiet. Derfor bliver det også interessant, hvordan Støjbergs degradering vil påvirke baglandet og opbakningen til partiet.

- Det er ikke nogen gratis omgang. Fører det til et åbent opgør internt i Venstre, så kan det svække partiet voldsomt i de kommende år.

- Og så han kan vinke farvel til enhver udsigt til et regeringsskifte efter et kommende valg, siger Hans Engell og afslutter.