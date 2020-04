Utrygge frisører kan fortsat holde lukket og få del i hjælpepakke

Det er op til frisører, tatovører og kosmetologer selv at vurdere, om de synes, at det er hensigtsmæssigt at åbne for kunder på mandag.

Hvis en frisør for eksempel er utryg ved at åbne, kan salonen vælge at holde lukket og stadig få del i de økonomiske hjælpepakker. De giver op til 80 procent kompensation for de faste udgifter.