Utroskab? Sådan kommer I videre som par

Det kan være svært at komme videre i et parforhold efter utroskab, fordi der har været et tillidsbrud.

Men hvis man beslutter sig for at arbejde på forholdet, skal man være forberedt på, at begge parter skal smøge ærmerne op.

Det siger Fie Kolding, som er sexolog og parterapeut.

- Man skal være forberedt på, at der ligger et stort kommunikativt arbejde forude, forklarer hun.

Tilliden skal først og fremmest bygges op igen, og det gør man ved at skabe gennemsigtighed og åbenhed.

Hvis man for eksempel bliver urolig, når ens partner skal i byen, skal man finde ud af med sig selv, hvad man har brug for, for at komme uroen til livs.

- Måske har man bare brug for mere information, eksempelvis om, hvor ens partner skal i byen, og hvem de skal være sammen med. Eller også kan det være, at man i den første tid har brug for, at ens partner ringer hjem en gang i timen, siger Fie Kolding.

For at få tilliden tilbage har man brug for nogle beviser på, at man rent faktisk godt kan stole på sin partner fremadrettet.

Derfor er åbenhed og det, at man overholder sine aftaler, utrolig vigtigt.

Mads Fredskilde, der er parterapeut specialiseret i utroskab, foreslår, at man kører med helt åbne telefoner i en periode, det vil sige, at hvis ens partner føler et behov for at se den andens beskeder igennem, skal der være plads til det.

- Det handler nemlig om, at man får en chance for at verificere, at ens partner taler sandt, siger han.

Man kan også give sin partner adgang til at se ens GPS-lokalitet.

- Et lille indgreb i privatlivet er den pris, man må betale, siger han.

Den anden vigtige ting efter utroskab er, at man får genopbygget selve relationen.

Her råder Mads Fredskilde til, at man forestiller sig, at man ikke bare fortsætter sin tidligere relation, men at man starter på en frisk:

- Et parforhold efter utroskab er som et hus, der ligger i ruiner. Derfor kan det faktisk være en fordel, at man bygger det helt op på ny, siger han.

Med det mener han, at man selvfølgelig skal tage de gode ting med fra det gamle forhold, men at man skal bygge et nyt solidt fundament, som skal bestå af et tæt venskab og intimitet.

Det gør man ved at prøve at forstå hinanden på et dybere niveau, ved at identificere, beundre og værdsætte hinandens styrker, og ved at man sætter nye mål og drømme, som man jagter sammen.

/ritzau fokus/