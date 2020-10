Utrættelig mægler gjorde forhandlere møre

I den rolle blev hun kendt for at være benhård og have den nødvendige stamina til de lange forhandlingsforløb, der kunne strække sig over mange dage og nætter.

Onsdag 28. oktober fylder tidligere forligsmand og retsvicepræsident Mette Christensen 75 år.

Hun kom senest til at spille en meget vigtig rolle, da forhandlingerne om løn og vilkår på de offentlige arbejdspladser i 2018 brød sammen og rykkede ind i Forligsinstitutionen, og det kom snublende tæt på en storkonflikt.

Det skete under stor bevågenhed fra medierne og medlemmer af fagbevægelsen, der forsamlede sig med bannere og slogans uden for Forligsinstitutionen på Sankt Annæ Plads 5 i det indre København.

Indenfor var det forligskvinden, eller forligsmanden, som hun helst vil kaldes, der uanfægtet og iskoldt styrede slagets gang.

Forhandlingerne stod på fra 1. marts, til den sidste aftale blev lukket 28. april. Heraf var den sidste periode intens med uafbrudte forhandlinger i flere døgn ad gangen, hvor parterne ikke må forlade huset.

Sidstnævnte er en del af Mette Christensens strategi. Forhandlingsparterne skal gøres møre, har nogle af dem, der har siddet over for Mette Christensen, beskrevet.

Og det betyder, at forhandlerne har måttet have både tandbørste og sovepose med i forligsen.

Men samtidig med, at Mette Christensen er udholdende og benhård, så er hun samtidig realist og holdt ikke formålsløse forhandlinger i gang.

Det viste sig, da hun i 2013 var forligsmand i konflikten om lærerne. Her smed hun allerede efter 14 dage håndklædet i ringen og sendte dermed 70.000 lærere i lockout.

Mette Christensen blev uddannet jurist i 1970. Siden fulgte en lang, juridisk karriere i Sø- og Handelsretten, hvor hun arbejdede sig op fra fuldmægtig til dommer og siden vicepræsident.

I 1993 blev hun udnævnt som en af landets tre forligsmænd, ligesom hun har bestredet en lang række andre hverv og tillidsposter. Hun er udnævnt til kommandør af Dannebrog.

Mette Christensen forlod posten i Forligsinstitutionen i 2019.

Privat bor hun i Charlottenlund nord for København, men ellers har hun aldrig været meget for at gå i detaljer med sit privatliv.

- Hun har gjort meget ud af ikke at være en offentlig person. Som forligsmand er hendes job at være neutral og upartisk. Det vil støje for meget, hvis hun vender fokus mod sig selv, har arbejdsmarkedsforsker Bent Greve fra Roskilde Universitet tidligere sagt.