Utrættelig forkæmper for folkesundheden

Fredag den 21. august fylder overlæge, professor og direktør for Statens Institut for Folkesundhed Morten Grønbæk 60 år.

Selv om han gennem årene er blevet en markant og respekteret stemme i offentligheden, så må han alligevel indimellem føle, at han taler for døve øren, når budskabet skal igennem til politikerne.

For det er ikke politiske vindersager, han taler for, i et land, hvor alkohol er en inkarneret del af kulturen. Og hvor frygt for grænsehandels konsekvenser for de forretningsdrivende er højt på politikeres og lobbyisters dagsorden.

Morten Grønbæk er oprindeligt uddannet læge og arbejdede på Hvidovre Hospital i fire år, inden han begyndte at forske i alkohols betydning for helbredet.

Lægegerningen blev til en anerkendt forskerkarriere.

Tidligt i karrieren markerede han sig med et studie, der viste, at vin forlænger levetiden. Det vakte stor opsigt og blev blandt andet til et langt tv-indslag på amerikanske CNN.

I 2001 blev Morten Grønbæk professor, og i 2010 blev han direktør på Statens Institut for Folkesundhed.

Siden 2011 har han samtidig været formand for Vidensråd for Forebyggelse under Lægeforeningen.

Han har desuden siddet i Forebyggelseskommissionen samt en lang række andre råd og udvalg på folkesundhedsområdet.

I 2019 modtog han Lægeforeningens Ærespris for sin utrættelige indsats og fik disse ord med på vejen af Lægeforeningens formand, Andreas Rudkøbing:

- Morten Grønbæk har sat en tyk streg under, hvor meget forebyggelse betyder for danskernes - især vores børn og unges - sundhed.

- Morten Grønbæk har en fantastisk evne til at formidle sine forskningsresultater klart og forståeligt. Og han er heller ikke bange for at være skarp i sine budskaber.

- Han leverer dermed et væsentligt bidrag til, at den politiske debat om forebyggelse kan ske på et oplyst grundlag.

Privat er Morten Grønbæk gift og har tre voksne sønner.