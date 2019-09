Utilfredshed udløser tredje bod til udskældt rederi

Det er tredje gang, at rederiet får en bod, efter at Molslinjen for et år siden begyndte at sejle til og fra Bornholm.

Det er ikke tilfredsstillende, mener transportminister Benny Engelbrecht (S).

- Det er vigtigt, at kunderne er tilfredse med sejladsen på Bornholm, og derfor mener jeg også, at vi skal handle kontant, når vi i den seneste måling kan konstatere, at passagerne er utilfredse med visse dele af færgebetjeningen, siger Benny Engelbrecht i en pressemeddelelse.

Transportministeriet har to gange tidligere opkrævet en bod fra Molslinjen på henholdsvis 200.000 kroner og 1,3 millioner kroner.

Jesper Maack, kommunikationschef hos Molslinjen, siger, at rederiet arbejder på at indfri kundernes forventninger.

- Vi bliver målt på fem målepunkter af ministeriet. Og på et ud af de fem punkter falder vi uden for skiven. Derfor får vi en bod, og det er vi selvfølgelig ikke tilfredse med, siger han til Ritzau.

Det er ifølge Jesper Maack i særdeleshed vareudvalget i en taxfree-shop, som vækker utilfredshed blandt kunderne.

- Det er noget, vi kommer til at gøre noget ved, siger han.

Han oplyser, at rederiet har haft en kommunikation med ministeriet, da man ikke mener, at taxfree-shoppen er omfattet af kontrakten.

Men meldingen fra ministeriet er ifølge kommunikationschefen, at shoppen er omfattet.

- Derfor er vi selvfølgelig interesseret i at gå gjort shoppen tilfredsstillende for alle vores kunder, siger han.

Spørgsmål: Det her er den tredje bod, I får. Hvor tæt er I på målet om at skabe tilfredse kunder?

- Umiddelbart tænker jeg, at vi er meget tæt på. Vi kan se, at kundetilfredsheden især hen over august har været kraftigt stigende.

- Vi lytter til bornholmerne og gør noget ved de her ting, og så håber og tror vi på, at vi nærmer os en o.k. kundetilfredshed på Bornholm, siger Jesper Maack.

Målingen af kundetilfredsheden sker hvert halve år.