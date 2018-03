Utæt tag og tærede rør: Ghettoudspil forsinker renovering

Sådan lyder det fra BL, der er interesseorganisation for 530 almene boligselskaber.

Beboere i almene boligselskaber, der ikke er på regeringens ghettoliste, kan komme til at betale for udspillet om parallelsamfund gennem utætte tag, tærede rør og udslidte installationer.

I udspillet om parallelsamfund vil regeringen tage 12 milliarder kroner fra det, der hedder Landsbyggefondens renoveringsramme. I alt er der 21 milliarder kroner i puljen.

Det efterlader ni milliarder kroner i en pulje, der skal række til 2026, og hvor projekter står i kø.

Efter en tur med regnemaskinen er BL klar med sin konklusion på konsekvenserne: Alle renoveringer uden for de udsatte boligområder kan stoppe fra 2020.

- Det er helt uacceptabelt, siger Bent Madsen, der er direktør for BL.

- Nu har almene beboere via huslejen i årevis sparet op i Landsbyggefonden, så de kan få økonomisk støtte til for eksempel skimmelrenovering, elevatorer til glæde for gangbesværede og ældre eller på andre måder helt utidssvarende boliger.

- Så er det ikke rimeligt, at de på denne måde bliver gjort til sorteper.

Boligafdelingen Elleparken i Valby er et af de steder, hvor en renovering kan blive stoppet af udspillets greb i Landsbyggefonden.

Her oplyser boligselskabet KAB, at der skal fikses et utæt tag, gamle tærede rør og udslidte installationer.

Projektet i Elleparken har allerede fået tilsagn på forhånd om støtte. Men det var før regeringens udspil. KAB alene har projekter for 3,5 milliarder kroner i kø.

- Vi er derfor dybt bekymrede over regeringens oplæg om at disponere mere end halvdelen af midlerne i fonden til indsatser i ganske få boligområder, siger Jens Elmelund, der er direktør i KAB, i en pressemeddelelse.

Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) forsvarede i sidste uge indgrebet i fonden.

- Jeg synes, det er en fair fordeling, for vi står i Danmark med det problem, at vi har nogle ghettoområder, sagde ministeren.