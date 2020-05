Utålmodige partiledere vil ikke vente en uge med genåbningsmøde

Her vil hun på baggrund af en rapport fra Statens Serum Institut drøfte muligheden for at fremskynde dele af genåbningen.

Den invitation tager partierne glade imod. Men der er også undren over, at der skal gå en hel uge, inden en yderligere genåbning kan blive drøftet.

Mette Frederiksen skriver i en mail til partilederne, at den positive udvikling i antallet af smittede kan betyde, at eksempelvis "en stor del af dansk kulturliv kan åbne tidligere end først planlagt".

Kulturinstitutioner som museer og zoologiske haver er først en del af genåbningens fase 3.

Søren Pape Poulsen, der er formand for De Konservative, opfordrer regeringen til at tage en hurtigere beslutning om en åbning af kulturlivet, fordi mange danskere i næste uge holder fri i forbindelse med Kristi himmelfartsdag.

- God nyhed om mulighed for at åbne mere. Men hvorfor vente til midt i næste uge med det møde blandt partilederne, skriver han på Twitter.

- Lad os træffe hurtig beslutning, så danskerne kan få gavn af det i Kristi himmelfartsferien. Kultur- og oplevelsestilbud til danskerne gør ferien lidt sjovere.

Den politiske leder for De Radikale, Morten Østergaard, erklærer sig enig.

- Jeg synes, at det er mærkeligt at bevilge sig selv en uges pause i forhandlingerne, der viser, at der er al mulig grund til at fremskynde det, siger Morten Østergaard.

- Jeg kan ikke forstå, at museer skal holde lukket i Kristi himmelfartsferien, når vi kan se på et scenarie, der viser, at vi virkelig har fået kontrol med smitten, siger han.

De Radikales leder mener, at grænsen for, hvor mange der må samles, skal hæves fra de nuværende ti personer.

Museerne skal have lov at åbne, og gymnasieeleverne skal i skole igen.

- Jeg kan jo ikke forklare en nordjysk gymnasieelev, at han ikke må komme i skole, når vi gerne må gå i shoppingcenter og spise af buffeten, siger Østergaard.

Pia Olsen Dyhr, formand for SF, mener også, at kulturlivet skal stå først for, når næste del af genåbningen bliver aftalt.

Desuden skal højskolerne have lov at åbne, og 1. og 2. g'erne skal tilbage på gymnasierne. Det hele under den forudsætning, at smitten fortsat går den rigtige vej.

- Jeg synes, det er på tide, at danskerne får lov at besøge et museum og får noget kultur ind under huden, siger hun.

- Vi er også meget optaget af, at nogle af de ting, som ligger i fase 4, sandsynligvis kan komme tidligere i gang. Der mener jeg, at 1. og 2. g'erne kan få lov at komme tilbage, når 3. g'erne alligevel går på læseferie, siger Pia Olsen Dyhr.

Også formanden for Nye Borgerlige, Pernille Vermund, melder på Twitter ud om sine ønsker:

- I forhandlingerne vil jeg lægge vægt på, at der også skal åbnes for indendørs idræt, og at grænsen skal åbnes for tyske og norske turister til gavn for det danske sommerland, skriver hun.