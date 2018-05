Uskyldig mand sad fængslet i fem måneder

I cirka 150 dage sad en uskyldig mand varetægtsfængslet for at have forsøgt at dræbe en anden i Brønshøj i København.

Efter et forløb, der var tæt på at føre til et justitsmord, anklages han for at have løjet overfor politiet og for at have givet retten den samme falske historie.

Nu skal han - ifølge anklageskriftet fra Københavns Politi - straffes med fængsel. Desuden skal han betale den erstatning, som det offentlige har måttet give til offeret, der på grund af løgnene var uberettiget varetægtsfængslet i fem måneder, fremgår det.

Sagen går tilbage til januar 2016. En aften ringede den nu 36-årige til alarmcentralen og bad om hjælp. En anden mand var dukket op med et jagtgevær.

Da betjentene nåede frem, fandt de såvel våbnet samt den påståede angriber, der blødte.

Betjentene troede på, hvad den 36-årige mand og hvad en kvinde på stedet kunne berette om episoden.

19 dage senere rykkede de ud for at anholde den mistænkte. Han blev sigtet for drabsforsøg. Han nægtede, men en dommer fængslede ham i varetægt. Flere gange derefter besluttede dommere at forlænge frihedsberøvelsen.

Anklagemyndigheden troede på politiets efterforskning, og derfor blev der rejst tiltale. Men i den efterfølgende straffesag i juni samme år brasede historien sammen, og den fængslede blev løsladt.

Nu kommer efterspillet. Den 36-årige anklages for at have givet urigtige oplysninger til en offentlig myndighed med den hensigt, at en uskyldig skulle blive anholdt, sigtet og dømt.

Hele tre gange skal han ifølge anklageskriftet have løjet ved politiets afhøringer.

Desuden bør han straffes for at have fremskaffet et falsk bevis. Det var nemlig ham selv, der hentede det skarpladte, oversavede jagtgevær fra en kælder, hævdes det i anklageskriftet.

Oveni skal han også dømmes for at have overfaldet den mand, han anmeldte, med halsgreb, spark og flere skaller, lyder kravet fra anklagemyndigheden.

Sagen ventes afgjort af Retten på Frederiksberg på mandag.