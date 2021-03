Uskyldig 16-årig blev likvideret i bandekonflikt

Da 16-årig Servet Abdija om mandagen i efterårsferien 2017 kom hjem om aftenen var han egentlig lidt sent på den - han havde en fast aftale med forældrene om, at han skulle være hjemme senest klokken 21.

Men han nåede aldrig hjem. Tre mørkklædte og maskerede mænd passede ham op og skød ham på klos hold.

Oppe i lejligheden hørte hans mor de seks skud. Hun gik ud på altanen, hvorfra hun kunne se sin søn ligge død foran opgangen.

Vidner havde bemærket to mænd i mørkt tøj, der i en halv time til tre kvarter havde ventet i et buskads på, at Servet skulle komme hjem.

Efter drabet flygtede de tre gerningsmænd til fods til Lersø Parkallé, hvor de sprang ind i en sort Audi A6 stationcar, som kørte fra stedet.

Motivet til likvideringen var en gåde, og der har svirret flere forskellige rygter og teorier om, hvorfor Servet skulle dræbes.

Nu kan politiet så tre og et halvt år efter drabet fastslå, at Servet blev dræbt ved en fejl. Han var det forkerte offer.

- Vi har efterforsket alle mulige motiver på kryds og tværs og har kunnet afkræfte den ene tese efter den anden, siger vicepolitiinspektør Bjarke Dalsgaard, der er leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet i Københavns Politi.

- Servet var ikke indblandet i nogen former for kriminalitet. Han har ikke engang mobbet nogen i skolegården eller været ubehagelig over for en ekskæreste. Han var en gennemført god dreng, fastslår Bjarke Dalsgaard.

Hvem det så var, der skulle dø, ved politiet ikke.

- Vi har ikke noget godt bud på, hvem det egentlige offer var. Det ser vildt underligt ud, for hvis ikke det var ham, hvem var det så? Der er ikke andre i nærheden, som vi kunne have mistanke til, siger vicepolitiinspektøren.

Ifølge politiet skal gerningsmændene findes i kredsen omkring den nu forbudte bande Loyal To Familia. Tættere er politiet endnu ikke kommet på gerningsmændene, men man håber, at vidner vil henvende sig.

- Jeg er sikker på, at nogen går rundt derude med en stor knude i maven over, at en uskyldig dreng blev slået ihjel på den her måde foran sin hoveddør, mens hans mor kunne høre det, siger Bjarke Dalsgaard.

- Så hvis man vil have lettet hjertet og komme videre med livet, så er det nu, man skal gå til politiet med sin viden.