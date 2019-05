Usikker Elbæk håber på homerun til Alternativet

Det understreger partiets politiske leder, Uffe Elbæk, da han møder op for at stemme i Grøndal Multicenter i København.

- Jeg håber selvfølgelig, at vi får et homerun og får en kandidat derned. Det ville være fantastisk, siger Uffe Elbæk til TV2 News.

Han erkender, at han er oprigtig usikker på, hvordan det kommer til at gå Alternativet, som aldrig tidligere har stillet op ved et valg til Europa-Parlamentet.

- Hvis vi kommer ind, bliver det på de allersidste margener, at vi kommer ind, men det har været det hele værd siger Elbæk.

Alternativets spidskandidat er folketingsmedlemmet Rasmus Nordqvist, der har siddet i Folketinget siden 2015. Han stiller også op til Folketinget ved valget den 5. juni, men det bliver ikke aktuelt, hvis han bliver valgt til Europa-Parlamentet.

Selv om det har givet Elbæk et personligt dilemma, så var han ikke i tvivl om, hvor hans kryds skulle sættes.

- Det var med blandede følelser, at jeg satte mit kryds ved Rasmus. For nu er jeg måske med til at sende ham ud af Folketinget, men det er sagt med et smil, for han er født til at blive en EP-medlem.

Hvis Rasmus Nordqvist og Alternativet får et mandat i Europa-Parlamentet, vil han blive savnet i folketingsgruppen.

- Helt personligt vil jeg komme til at savne ham. Han er en knaldhamrende dygtig kollega, super skarp politisk og analytisk hjerne og ud over det en god ven.

Alternativet blev stiftet af Uffe Elbæk i 2013. Siden har partiet stillet op til først folketingsvalget i 2015, siden kommunal- og regionalvalget i 2017 og nu Europa-parlamentsvalget.

- På meget få år har vi formået at kunne stille kandidater og udvikle politik, siger Elbæk og fortsætter:

- Jeg bliver glad for, at vi har haft organisatorisk styrke og politisk engagement til også at kaste os ind i et EU-valg.