Usædvanligt mange småbørn får konstateret RS-virus

Der er usædvanligt mange små børn, der får konstateret luftvejsinfektionen RS-virus i øjeblikket.

Alene i sidste uge blev der påvist 510 tilfælde, skriver Statens Serum Institut (SSI) på sin hjemmeside.

Det er usædvanligt, for RS-virus er normalt noget, der florerer om vinteren.

- Det viser to ting: Dels at smitten lige nu kan være betydeligt mere udbredt end under den normale sæson om vinteren, siger afdelingslæge Lasse Skafte Vestergaard, SSI.

- Dels at lægerne skal være særlig opmærksomme på RS-virus og sikre sig, at patienterne bliver testet, hvis de har symptomer på virussen.

Siden midten af maj er der konstateret 1734 tilfælde af RS-virus herhjemme.

De fleste hos børn mellem ét og tre år.

Man ved ikke med sikkerhed, hvorfor der er usædvanligt mange tilfælde af RS-virus i Danmark lige nu. Men det samme billede ses i flere andre lande.

- En mulig forklaring kan være, at det er en effekt af, at man for nylig har åbnet landet igen efter nedlukningen og restriktionerne under covid-19-epidemien.

- Og at der derfor er flere, som rejser, siger Lasse Skafte Vestergaard.

Men han har også en anden mulig teori:

- Det kan også være, at der lige nu er mindre immunitet mod RS-virus blandt børn, fordi der var langt færre tilfælde af virussen i vinters.

- Her så vi et kraftigt fald for både RS-virus og en række andre luftvejsinfektioner på grund af covid-19-restriktionerne og hygiejneforholdsreglerne, siger afdelingslægen.

Symptomerne på virusset starter sædvanligvis som en klassisk luftvejsinfektion. Næsen begynder at løbe, man får feber, og så udvikler det sig og går længere ned i lungerne, som kan gøre det svært for små børn at trække vejret.

Voksne bliver sjældent særligt hårdt ramt af virusset.