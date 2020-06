Usædvanlig ophedet debat om racisme i Folketingssalen

Efter 13 timers debat i Folketingssalen var en del politikeres øjne ved at blive små, og gabene blev større og større, indtil løsgænger Sikandar Siddique indtog talerstolen og opfordrede til et minuts stilhed til ære for dem, der er ramt af racisme.

Han afsluttede stilheden ved at sige; "vi ser jer, vi hører jer, vi elsker jer. Black Lives Matter".

Han uddyber, at han selv som brun dansker er nået langt, da han er blevet medlem af Folketinget.

Det faldt ikke i god jord hos Lars Boje Mathiesen, medlem af Nye Borgerlige.

- Det er skammeligt, hvad man har været vidne til, og det skal ikke stå uimodsagt, siger han.

- Sikke en undskyldning, jeg bliver dybt provokeret af, at fordi man har nået et sted, så har man gjort det på trods af hudfarve. Det er dybt skammeligt, at man vil bruge tiden på talerstolen på den måde.

Debatten om racismen er blusset op verden over, efter at den sorte mand George Floyd døde 25. maj under en anholdelse i Minneapolis.

Det har også været en del af debatten under mandagens afslutningsdebat i Folketinget.

Sikandar Siddique mener, at den ophedede debat siger meget om problemerne i Danmark.

- Reaktionen på mit indlæg i dag siger alt. I skulle prøve at være minoritet bare én dag, så vil I opleve, hvad racismen gør, siger han.

Den udtalelse faldt dog Mette Hjermind Dencker (DF) for brystet. Hun mener, at Dansk Folkeparti var en minoritet, da partiet blev stiftet.

- De første mange år hvor alle skød efter os med tomater og spyttede efter os. Vi har prøvet alt det, ordføreren siger, når han taler om hudfarve.

- Hvad vi ikke kan tolerere i Dansk Folkeparti, det er, at ordføreren tager et problem, som ikke er et problem i Danmark. Har ordføreren et eneste eksempel på, at Dansk Folkeparti har udtrykt noget på baggrund af hudfarve, siger hun.

Sikandar Siddique havde svært ved at svare på det indlæg.

- Nu må I stoppe. I har førertrøjen, når det handler om overtrædelsen af racismeparagraffen. Hallo, jeg kan ikke tage spørgsmålet seriøst. Hele jeres politik bygger på at udskamme minoritetsborgere. Jeg kan komme med utallige eksempler, siger han.

Også De Konservatives formand Søren Pape (K) har svært ved at følge ordføreren.

- Det, det handler om, er vel, hvilken politik der skal føres. Om vi definerer vores politik i hudfarve og seksualitet eller i grundholdninger. Det skulle gerne være det sidste.

- Har ordfører spurgt sig selv, om det er det, der er brug for, at der skal opildnes til kamp og had mellem grupper. Eller om det handler om at skabe et samfund, hvor der er plads til os alle sammen, siger han.

De ord tilslutter statsminister Mette Frederiksen (S) sig, da hun opsummerer dagens debat.