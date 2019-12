Uro om teledata forsinker sag om skyderi i 11 måneder

Oprindelig var det planen, at nævningesagen mod en 22-årig mand skulle have været behandlet af retten i september. Men et indgreb fra rigsadvokat Jan Reckendorff kom i vejen.

En straffesag om et skyderi i en rundkørsel i Helsingør kommer for retten med 11 måneders forsinkelse. Det skyldes tvivlen om brug af teledata som bevis i straffesager.

I august indførte han et landsdækkende stop for brug af teledata. Det medførte udsættelse af over 30 verserende straffesager. Desuden blev en stribe tiltalte sat på fri fod - heriblandt den 22-årige.

Årsagen var, at mulige fejl i datasæt skulle undersøges nærmere. Stoppet varede i 60 dage. I oktober fastslog rigsadvokaten, at det igen var retssikkerhedsmæssigt forsvarligt, at anklagere fremlægger teledata som bevis.

Teledata bruges blandt andet til at vise, hvor en bestemt telefon har befundet sig på et bestemt tidspunkt.

Efter det midlertidige stop er sagen fra Helsingør nu skrevet ind i rettens kalender på ny. Den indledes 18. august næste år, oplyser senioranklager Kenn Jørgensen fra Nordsjællands Politi.

Det skyldes ikke anklagemyndighedens forhold, at forsinkelsen bliver så langvarig, oplyser han.

Tiltalen mod den 22-årige drejer sig om, at han på Kongevejen i en rundkørsel skal have affyret en 9 mm pistol mindst tre gange. Dermed forsøgte han at dræbe fire personer, der sad i en sort VW Golf, hævdes det.

Manden var ifølge politiet medlem af banden Loyal To Familia. I den sorte Golf sad to med forbindelse til banden Brothas.

Netop med henvisning til, at der var tale om et opgør mellem to bander, har anklagemyndigheden rejst krav om en længere straf end normalt.

Skyderiet skete om aftenen 5. juni 2018. Ingen blev dog ramt af skuddene. De fire i Golf'en flygtede.