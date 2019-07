Universitets strategi virker: Færre udlændinge søger ind

Det skete, efter at regeringen pålagde universiteterne at nedbringe antallet af engelsksprogede studerende i 2019.

- De virkemidler, vi har taget i brug, har virket. Vi har lukket nogle uddannelser, og vi har skiftet sprog på alle vores bacheloruddannelser på nær dem i Esbjerg.

- Det har været en vurdering af, hvordan vi bedst muligt kunne løse den opgave, vi har fået, siger Inger Askehave, prorektor ved Aalborg Universitet.

De omtalte virkemidler var at nedlægge i alt syv uddannelser, skifte sprog fra engelsk til dansk på seks uddannelser samt at sætte én i bero.

For Aalborg Universitets vedkommende skulle de nedbringe antallet af studerende uden dansk pas med 290, lød kravet.

Et krav, som den nye S-regering og dens støttepartier ifølge deres forståelsespapir ønsker at få rullet tilbage.

Ifølge SU-forliget fra 2013 må der dog maksimalt udbetales 400 millioner kroner i SU til udlændinge om året. Det loft blev nået sidste år. Det var derfor, universiteterne blev bedt om at nedbringe deres optag.

At regeringen ønsker at fjerne loftet over engelsksprogede studerende møder kritik fra Dansk Folkeparti. DF mener, at det vil bryde SU-forliget, skriver Information.

- Der er en klar sammenhæng mellem det beløb, der bliver brugt på SU til udenlandske studerende og så de udenlandske studerende.

- Jeg kan ikke se, hvordan der kan være andre værktøjer end at begrænse antallet af engelsksprogede uddannelser, siger Jens Henrik Thulesen Dahl, uddannelses- og forskningsordfører for Dansk Folkeparti.

Gruppeformand for Socialdemokratiet Flemming Møller Mortensen forklarer til avisen, at "ministeren skal ind og arbejde på det for at finde løsninger", for ikke at bryde SU-forliget.

Uddannelses- og Forskningsministeren, Ane Halboe-Jørgensen (S), er på ferie. Hun ønsker derfor ikke at stille op til interview, oplyser ministeriet.