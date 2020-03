Universiteter dropper fredagsbar og forbereder fjernundervisning

Flere universiteter har valgt at aflyse fredagsbarer og sociale arrangementer og forbereder sig på fjernundervisning.

Der sker for at sikre de studerende mod spredning af coronavirus.

- Vi forbereder os på det scenarie, at vi ikke kan afvikle undervisning på traditionel vis og er ved at etablere mulighed for fjernundervisning gennem digitale undervisningsløsninger, skriver Aarhus Universitet i en meddelelse på sin hjemmeside.