Universitet lod landbruget få indflydelse på nyhed om oksekødsrapport

Centralt i sagen står en nyhed, som Aarhus Universitet lagde ud på sin hjemmeside. Her skriver universitetet, at klimabelastningen fra oksekød er markant mindre end klimabelastningen fra en række nydelsesmidler lagt sammen. Sammenligningen er blevet stærkt kritiseret af udenforstående eksperter for at være fejlagtig og vildledende. Og nu viser det sig, at det var på opfordring fra interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer, at den del af nyheden blev fremhævet og skærpet.

Ekspert i forskningsetik Claus Emmeche fra Københavns Universitet kritiserer det forhold, at Aarhus Universitet har udsendt en nyhed under eget navn, som universitetet reelt har ladet Landbrug & Fødevarer præge indholdet på en måde, som fremmer organisationens interesser over for offentligheden.

"Det styrker mistanken om, at den her sag passer ind i kategorien bestillingsforskning. Hvis forskningsformidlingen i nyheden har til formål at opfylde bevillingsgivernes ønsker, så er det jo helt forrykt," siger Claus Emmeche, der er lektor i Naturfagenes Didaktik og medforfatter til bogen Hvad er forskning? om forskningsfrihed.

Samme sammenligning, som blev fremhævet i nyheden, indgik også i overskrifter i medier landet over, heriblandt DR og Sjællandske Medier, som skrev, at "vores hang til kaffe, øl og slik er værre for klimaet end oksekød."

Og ifølge Claus Emmeche er problemet selve formidlingen af rapportens resultater.

- Det har været for nemt for aftageren at få det budskab frem, som de har været interesseret i. Man er nødt til at trække grænserne skarpere op, i forhold til hvad offentligheden får af budskaber, siger Claus Emmeche.

Niels Halberg, der er centerleder ved Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, som har udgivet rapporten, erkender, at interesseorganisationen har påvirket det endelige budskab i den nyhed, som Aarhus Universitet lagde ud på sin hjemmeside.

- Det er dumt, og det var en smutter. Vi lægger os ned og beklager. Det er ikke normal procedure, og Landbrug & Fødevarer skulle ikke have haft indflydelse på den nyhed," siger Niels Halberg.

Han tilføjer, at universitetet fremover skal blive bedre til at "kvalitetssikre" formidling af forskning.

- Vi har haft fuld forskningsfrihed, og Landbrug & Fødevarer har ikke kunnet blande sig i metodevalg. Alt i alt er vi glade for resultatet, men der er nogle ting omkring formidling og formaliteter, hvor vi bliver nødt til at stramme op, siger han.

Landbrug & Fødevarer understreger over for Information, at de på ingen måde kan bestemme indholdet af Aarhus Universitets pressemeddelelser, og at deres input blev vurderet af forskerne bag rapporten.

I Information har Niels Halberg tidligere kaldt det "en fejl", at universitetet valgte at fremhæve klimabelastningen fra en stor pulje nydelsesmidler over for ét enkelt kødprodukt, nemlig danskproduceret oksekød. Det skyldes blandt andet, at den sammenligning slet ikke er at finde i den 120 sider lange rapport.

Også forskerne bag rapporten mener, at det har været med til at påvirke mediedækningen. Det skriver de i et indlæg, som blev publiceret på universitetets hjemmeside tirsdag eftermiddag.

- Det gjorde, at fokus i omtalen af rapporten kom på sammenligning mellem en stor gruppe nydelsesmidler og oksekød. Det er en fejl, som gør, at vi fremadrettet vil være lige så omhyggelige med at kvalitetssikre vores formidling, som vi er med vores forskning," skriver forfatterne.

I Information har flere eksperter på området kritiseret, at man sammenholder klimabelastningen fra en pulje nydelsesmidler med produktet oksekød.

- Det er lidt underligt at pulje så mange produkter og så stille det over for ét produkt i den animalske afdeling. Du kunne også have stillet det over for samtlige animalske produkter inklusive mejeriprodukter, hvor belastningen så vil være langt højere, sagde Michael Minter, som er leder af fødevareprogrammet i den grønne tænketank Concito, i sidste uge til Information.

I den forbindelse sagde lektor og medforfatter Lisbeth Mogensen fra Aarhus Universitet, at ét af rapportens budskaber var, at man kan reducere klimabelastningen fra indtaget af mad og drikke ved at skære i forbruget af sukker og søde sager, fordi "det ikke bidrager med næringsstoffer"."Men direkte at sammenligne det med oksekød, det giver selvfølgelig ikke mening," medgav Lisbeth Mogensen over for Information.

Hun kritiserede samtidig medierne for måden at dække budskabet på. Men nu viser det sig altså, at forskerne efter opfordring fra Landbrug & Fødevarer har fremhævet denne pointe i nyheden.

- Der ligger jo en klar interesse fra Landbrug & Fødevarers side, som også virker til at være kommet til udtryk i deres input til nyhed. Megen formidling er tit noget, der er indblandet politiske eller kommercielle interesser i. Det skal man være meget opmærksom på som forsker, siger Claus Emmeche.

Landbrug & Fødevarer selv mener ikke, at de har påvirket Aarhus Universitet til at inkludere budskaber i nyheden, som forskerne ikke kunne stå inde for.

- Vi har leveret input til AU, men det er helt op til dem, om de vil bruge dem eller ej. Nogle kom med. Andre gjorde ikke. Og klimaaftrykket fra nydelsesmidler fremgik allerede af det udkast, vi modtog fra universitet. Vi regner naturligvis med, at de laver en faglig og uvildig vurdering af vores forslag. Vi har ingen interesse i at miskreditere deres resultater. Og hvis vores rolle i processen har været medvirkende til det, så skal vi naturligvis i dialog med universitet om, hvordan vi gør det bedre og anderledes i fremtiden, siger Anette Christiansen, som er miljøchef i Landbrug & Fødevarer og har været projektleder på rapporten.

På Aarhus Universitet oplyser den kommunikationsmedarbejder, der har formuleret selve teksten, at hun ikke har haft direkte kontakt med Landbrug & Fødevarer. Hun har udelukkende modtaget input fra de tre forskere Lisbeth Mogensen, John Hermansen og Ellen Trolle, der har skrevet rapporten. Hun fortæller samtidig, at det er forskerne, som har stået for korrespondancen med landbrugets interesseorganisation. Det bekræfter Landbrug & Fødevarer over for Information.