Dronning Margrethe hilser her på biskop Henrik Wigh-Poulsen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Unik oplevelse: Par fik baby døbt foran dronningen

Danmark - 02. april 2018 kl. 10:09

øndag var en særlig dag på mange måder. Foruden at være påskedag var det også første arbejdsdag for den nye kongelige konfessionarius Henrik Wigh-Poulsen, der startede ud med at holde prædiken foran hende majestæt Dronning Margrethe.

Og også for parret Pernille Jachobsen og Casper Overgaard var søndag en dag ud over det sædvanlige. Deres barn skulle nemlig døbes i Aarhus Domkirke under selvsamme gudstjeneste, som dronningen deltog i.

- Det var en stor oplevelse. Der var mange mennesker og samtidig også meget fokus på baby, siger Pernille Jachobsen til TV2 Østjylland.

Dronningen tilbringer traditionen tro påsken på Marselisborg Slot i Aarhus, og derfor var hun med til påskegudstjeneste i Aarhus Domkirke. Domkirken er kongefamiliens sognekirke i julen og til påske.

Tilbage i december fik den aarhusianske biskop Henrik Wigh-Poulsen beskeden om, at han skulle overtage stillingen som kongelig konfessionarius fra biskop Erik Norman Svendsen, der har siddet på posten i 10 år.

Og søndag den første april var så dagen, hvor Henrik Wigh-Poulsen tiltrådte sin nye stilling. Og det gik ganske godt, hvis man spørger biskoppen selv.

- Det kan jo ikke være anderledes på sådan en påskedag, hvor vi synge nogle dejlige salmer, og jeg får læst nogle tekster. Og der sidder en masse mennesker i kirken, det kan ikke blive bedre. Jeg tror også, der er mange turister. Der er også mange, der holder påskeferie, og så kommer de hen i Domkirken, hvor der er det her fantastiske musik i det her fantastiske rum, siger Henrik Wigh-Poulsen til TV2 Østjylland.

Også de fremmødte i kirken var godt tilfredse med biskoppens prædiken.

- Han er jo en livlig person. En mand som kan tale tidens sprog. Han kommer med nogle sjove bemærkninger indimellem. Det var turen værd, siger Ole Harborg, der var kommet helt fra Grenaa.

Erik Wedeled fra Aarhus er enig.

- Han har humor. Han har det hele, siger han.

Inden hans første arbejdsdag søndag, har Henrik Wigh-Poulsen brugt tid på at forberede sig på jobbet som kongelig konfessionarius. Han har blandt andet haft næsen i bøgerne for at blive klogere på kongehuset.

- Jeg har forberedt mig ved at læse mange af de glimrende biografier, der er skrevet om Hendes Majestæt Dronningen, og om kongehuset i det hele taget, fordi det er ligesom at sætte sig ind i en tradition og en historie. Sådan har det jo været hver gang, jeg har været præst et sted, så har jeg skulle sætte mig ind i stedets tradition og historie for det er jo vigtigt, når man skal i gang med sit arbejde, at man ved, hvad det er for en situation, man taler ind i, sagde han for nylig til TV2 Østjylland.

Hans kolleger på Stiftskontoret i Aarhus har desuden hjulpet til med forberedelserne. De har nemlig givet ham et abonnement på et helt særlig ugeblad.

- Det var for sjov. Det var på stiftskontoret, der synes de, at så måtte de gøre lidt for, at jeg fik en lidt større viden om kongehuset, og så gav de mig et abonnement på Billed-Bladet. Jeg tror mest, at det er dem selv, der læser i det, sagde Henrik Wigh-Poulsen.