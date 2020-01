Unibet vinder sag om erstatning til spilleafhængig

Manden havde lagt sag an mod spiludbyderen, efter at han i 2012 og 2013 tabte to millioner kroner på spil hos Unibet.

Unibet frifindes i principiel sag i Højesteret, som betyder, at firmaet ikke skal betale millionerstatning til spilleafhængig krigsveteran.

Pengene havde han fra en erstatning for en psykisk arbejdsskade, som han fik efter at have været udsendt som soldat i Bosnien.

Ifølge krigsveteranen påpegede han flere gange over for Unibet, at han spillede af desperation og ikke af lyst.

Selv om han gjorde opmærksom på sin spilleafhængighed, tilbød Unibet alligevel bonusordninger, så han kunne fortsætte med at spille.

Firmaet inviterede blandt andet manden til en Champions League-fodboldkamp i Stuttgart.

Landsretten kom frem til et andet resultat end Højesteret. Her besluttede landsretten, at Unibet skulle betale manden 1,2 millioner kroner i erstatning.

Men nu har Højesteret altså vendt den afgørelse på hovedet. I torsdagens dom fremgår det, at manden skal betale pengene tilbage.

Under hovedbehandlingen i Højesteret er det kommet frem, at en key account manager i Unibet havde en del kontakt med veteranen.

De blev personlige venner på Facebook. Hun ringede også. I september 2012 skrev hun til manden, at han skulle hygge sig med spillet. Han svarede, at det gjorde han ikke. Det handlede mest om desperation for at vinde det tabte tilbage.

Men denne e-mail kan ikke bruges mod Unibet, fastslog Unibets advokat i sin tale til dommerne - netop fordi der ikke dengang fandtes de pligter, som senere er blevet indført.

Retten i Herning var den første instans, der behandlede sagen. Her frifandt man ligesom Højesteret Unibet.