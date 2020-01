Unibet kæmper for at undgå historisk dom i sag om krigsveteran

Sådan skrev en ansat i spilleselskabet Unibet i januar 2012 til en krigsveteran, som egentlig ønskede at lukke sin konto efter at have tabt 150.000 kroner.

Bonussen var på 3000 kroner, og i løbet af de følgende mange måneder blev spilleren igen og igen begavet af Unibet. I november fik veteranen således to gange 8000 kroner med kun ti dages mellemrum.

Forløbet blev torsdag gennemgået for fem dommere i Højesteret. De skal afgøre, om Unibet skal erstatte de omkring to millioner kroner, som kunden endte med at tabe gennem 20 måneder.

Han brugte løs af de penge, som han havde fået for tab af erhvervsevne og men efter udstationering som soldat i Bosnien. Han lider af PTSD og af en belastningsreaktion.

Sagen er enestående. Også på europæisk plan, lød det fra spillerens advokat, Jesper Ravn. Da Vestre Landsret sidste år tilkendte ham erstatning på 1,2 millioner kroner plus renter, havde ingen andre domstole tilkendt spillere erstatning for tab.

Unibet vil frifindes. I retslokalet var mange af de polstrede stole optaget af personer fra Kindred, som er moderselskab til Unibet, og af folk fra Spillemyndigheden. Unibets advokat fortalte dommerne, at landsretten gik for vidt.

- Landsretten har i realiteten opstillet en monitoreringspligt og en handlepligt til at følge med i spillerens adfærd, som der ikke fandtes i spillovgivningen dengang, siger Henriette Gernaa.

En key account manager i Unibet havde en del kontakt med veteranen. De blev personlige venner på Facebook. Hun ringede også. I september 2012 skrev hun til manden, at han skulle hygge sig med spillet. Han svarede, at det gjorde han ikke. Det handlede mest om desperation for at vinde det tabte tilbage.

Men denne e-mail kan ikke bruges mod Unibet, fastslog advokaten i sin tale til dommerne - netop fordi der ikke dengang fandtes de pligter, som senere er blevet indført.

Veteranens spil bølgede op og ned, og den "positive kommunikation" gav ikke grundlag for at ane uråd, før han selv nævnte ludomani, lød det.

Advokaten mindede også dommerne om, hvad det er for en vare, spillebranchen tilbyder. At den enkelte får mulighed for at prøve lykken. Og den enkelte har også et ansvar.

- Man skal forholde sig til, hvad spil er. Det er underholdning. Og det har han betalt for, sagde Henriette Gernaa.

- For Unibet handler det om at engagere problemspillerne i en dialog, for kun på den måde kan man få dem tilbage til et fornuftigt mønster. Erfaringen er, at hvis man udelukker spillere, så vil de søge andre steder hen, sagde hun.

Unibet anede ikke, at kunden havde psykiske problemer, lød det. Og der blev straks sat stop, da han selv nævnte sin ludomani.

Veteranens advokat havde en helt anden fortælling om talrige bonusser, invitationer til fodboldkampe, julekort og opringninger. Påstanden var, at de var individuelle og dermed lovstridige.

- Bonusserne havde til formål at få ham tilbage til bordet, når han havde haft et spilstop. Det var en direkte og medvirkende faktor til, at hans spilforbrug forøgedes kraftigt og kom ud af kontrol, sagde advokat Jesper Ravn.

"Det kan man da ikke sige nej til," skrev veteranen, da han blev inviteret til en Champions League kamp i Parken.

Markedet er enormt. I 2018 tabte spillere i Danmark 9,7 milliarder kroner, viser Spillemyndighedens årsberetning. I EU løber det op i 500 milliarder årligt.

- Det er et perspektiv, som Højesteret skal inddrage, sagde advokat Jesper Ravn. Dommen afsiges torsdag i den kommende uge.