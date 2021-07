Den unge pige her mødte op som aftalt, da direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm for en stund indtog rollen som vaccinator Aalborg for nylig. Det er dog ikke alle pigens jævnaldrende, som er lige så gode til at huske, når der er booket tid.

Unge udebliver fra vaccineaftaler

Vaccinesteder beretter om unge, der udebliver fra vaccination. Det kan betyde, at vacciner kasseres.

Flere af landets vaccinecentre oplever, at en del af de, der har booket tid til vaccination, ikke dukker op. Det betyder i yderste konsekvens, at vacciner må kasseres. Det skriver DR.

Ifølge sygehusdirektør på Regionshospitalet i Randers Jonas Dahl er det især de unge, som ikke dukker op til den bookede tid.

- Vi oplever desværre, at der er en del unge og yngre mennesker, der godt nok har booket en tid - og det er jo godt - men som simpelthen ikke møder frem, siger han til DR.

Når personalet på vaccinecentret ringer til de unge og beder om en forklaring på udeblivelsen, nævner de blandt andet glemsomhed, at vaccinetiden passede dårligt - og nogle fortæller, at de har sovet over sig.

Flere andre vaccinesteder har stort set enslydende beretninger.

Anette Rantala er leder af vaccinationscenter Aarhus Øst. Der er cirka 3000 bookinger om dagen, og af dem er der dagligt mellem 50 og 100 borgere, som ikke dukker op.

De fleste af dem er unge.

- Jeg synes, at det er ærgerligt, fordi der jo er rift om tiderne. Når man har booket en tid, skal man møde frem, siger Anette Rantala.

Også vaccinationscentrene i Viborg, Silkeborg og Skive oplever, at mange unge udebliver, fortæller Ann Herling, som er leder af vaccinationscentrene i de nævnte byer, til DR.

Når nogle unge alligevel udebliver, er det ikke bare irriterende - det kan også få alvorlige konsekvenser. Det kan nemlig betyde, at vacciner går til spilde, siger Jonas Dahl fra Regionshospitalet i Randers.

- Det betyder, at vi har for mange restvacciner, og vi nærmer os faktisk det punkt, hvor vi ikke engang har borgere nok, der byder ind på restvacciner. Så i sidste ende ender det med, at vi putter vacciner i kloakken. Det er der ingen, der er tjent med, siger han.

For at gøre noget ved udeblivelserne sender vaccinationscentrene i Silkeborg, Viborg og Skive en SMS til de unge, hvis de ikke er mødt indenfor en time. Det resulterer i, at ni ud af ti møder op eller booker en ny tid.