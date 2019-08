Unge sover markant mindre end for en generation siden

Det viser de nyeste tal fra den danske skolebørnsundersøgelse fra 2018 ifølge Kristeligt Dagblad.

Tallene viser dog samtidig, at de unge er begyndt at sove lidt mere siden 2010.

Fagfolk er enige om, at dårlige vaner ved brug af ny teknologi er en af de væsentligste forklaringer på, at flere unge får mindre søvn.

Et nyt endnu ikke offentliggjort finsk studie tyder på, at det især er brug af sociale medier, internet og computerspil i de sene aftentimer, der stjæler de unges søvn og gør dem trætte om dagen.

Studiet har fulgt 1141 unge mellem 15 og 20 år og undersøgt deres sengetider og søvnkvalitet.

Undersøgelsen viser, at en fjerdedel af de finske teenagere var aktive på internettet efter midnat, selv om de skulle i skole dagen efter.

De unges søvnkvalitet og træthed om dagen blev også målt, og de unge, der gik i seng efter klokken 23, var markant mere uoplagte næste dag.

Sidste år viste en dansk undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed blandt 14.000 unge mellem 16 og 24 år, at halvdelen af de unge fik mindre end de otte-ni timers søvn, som deres hjerne og krop ellers har bedst af.

Forskeren ilona Meikanto fra Helsinki Universitet har været med til at lave undersøgelsen. Hun opfordrer familier til at sætte regler op for brugen af skærme hos deres børn og unge.

- Teknologi og sociale medier bliver problematisk, hvis det forstyrrer den naturlige rytme og udskyder de unges sengetid.

- Og det er især brugen af teknologi efter klokken 23 om aftenen, der er problemet, siger hun til Kristeligt Dagblad.

Søvnforsker, overlæge og professor Poul Jennum fra Rigshospitalet understreger over for Kristeligt Dagblad, at for lidt søvn kan give helbredsproblemer.

- Det er især de unge, der går for sent i seng og står tidligt op, som kan udvikle helbredsproblemer. For kort søvn er en meget stærk risikofaktor for øget vægt, dårligere præstationer i skolen og helbredsproblemer senere i livet.