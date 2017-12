Unge skal lære at kende deres grænser i et parforhold

I en undersøgelse fra Epinion svarer næsten hver tredje i alderen 16-24 år, at de har svært ved at sætte grænser for, hvad der er i orden at gøre i et parforhold.

Det kan måske være svært at vurdere - især for unge i deres første parforhold.

Hvor ligger grænserne for, hvad der er i orden at gøre i sit parforhold?

Dermed er der en risiko for, at både de fysiske og psykiske grænser bliver overtrådt. Samme undersøgelse viser nemlig, at 23 procent har følt deres grænser psykisk overtrådt af en kæreste.

Den psykiske vold i et parforhold kan være sværere at bearbejde end den fysiske. For man er ikke i tvivl om, hvad fysisk vold er, men sådan gælder det ikke nødvendigvis for det psykiske aspekt. Det påpeger generalsekretær hos Bryd Tavsheden Isabella Wedendahl.

- Rigtig mange er ikke klar over, at de måske står i noget, som man betegner som psykisk vold, siger hun.

Derfor vil en ny kampagne sætte fokus på, hvad psykisk vold i et parforhold er, og hvordan den kan forebygges.

Ligestillingsminister Karen Ellemann (V) står i spidsen for kampagnen. Hun er bekymret for, at så mange unge oplever vold og har svært ved at sætte grænser.

- Unge kan have svært ved at skelne mellem, hvad der er et sundt forhold, og hvornår det er usundt og nedbrydende. Derfor skal kampagnen fokusere på psykisk vold og social kontrol og skabe refleksion, så man kan kende tegnene på psykisk vold, siger Karen Ellemann.

Kampagnen foregår på de sociale medier med afsæt i tre kortfilm, der viser, hvad psykisk vold kan være. Derudover vil bloggere og en youtuber fortælle om erfaringer med emnet.

Isabella Wedendahl mener, at hvis man lærer unge at identificere tegnene på psykisk vold, vil det blive langt lettere at forebygge. For det kan have alvorlige følger, hvis der ikke bliver sat ind, lyder det.

- Mange siger, at den psykiske vold er værre end den fysiske. For det fysiske stopper, men det psykiske kan køre igen og igen. Det sparker hele tiden til dem, siger hun.

Kampagnen slutter 21. januar og er en del af den nationale handlingsplan mod vold i familier og nære relationer.