Venstre er klar til at kigge på forslag til at fjerne uddannelsesloftet, men finansieringen er ikke på plads, siger uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers.

Artiklen: Unge skal have plads til at fortryde

Unge skal have plads til at fortryde

Uddannelsesloftet har næret unges frygt for at vælge forkert. Politisk flertal er klar til at afskaffe det. Men Venstre har ingen plan for finansieringen.

Siden viste det sig, at studerende følte sig presset til at vælge rigtigt første gang - andre droppede ud lige før eksamen, for med beviset i hånden var det umuligt at tage en uddannelse på samme eller lavere niveau.

For hvorfor skulle unge have lov til at tage flere uddannelser efter hinanden på statens regning.

Det var sund fornuft at sætte et loft over antallet af uddannelser, mente regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti tilbage i 2016.

