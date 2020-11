Unge sigtet for at holde piratfest i lejlighed i Aalborg

Selv om en fest natten til søndag foregik i et privat hjem, der ikke er underlagt forsamlingsforbuddet på ti personer, har politiet sigtet to unge mænd for at bryde forbuddet ved, at 30 mennesker var samlet. (Arkivfoto)

Selv om en piratfest foregik i en privat lejlighed, sigtes arrangører for at bryde forsamlingsforbuddet.

DJ-pult, røgmaskine og diskolys.

Der var tilsyneladende gang i den i en lejlighed i Aalborg natten til søndag, hvor 30 mennesker var til fest, da politiet ankom på grund af høj musik.

Selv om festen foregik i et privat hjem, der ikke er underlagt forsamlingsforbuddet på ti personer, har politiet sigtet to unge mænd for at bryde forbuddet.

Det skriver Jyllands-Posten.

- Det var et stort dansegulv. Der var toiletmarkeringer, der viste vej til toiletterne og festen var blevet annonceret via en Instagram-konto.

- Der var så mange ting ved det her, som godtgør, at festen kan blive betragtet som et offentligt arrangement, og at de ikke kan løbe fra det. Og det forsøger de faktisk heller ikke, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi Henrik Beck til avisen.

De to unge, der sigtes for festen, bor selv i lejligheden. De har også indrømmet, at der dagen før var cirka 50 mennesker.

Politiet skal nu efterforske sagen yderligere. Det skal blandt andet undersøges, om det har været en form for "smugkro", hvor der har været en decideret beværtning.

Festdeltagerne har ikke fået bøder, og politiets vagtchef kan ikke oplyse hvorfor.