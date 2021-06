Unge mænd truede skoler med bomber fra Islamisk Stat

- Hey alle sammen, jeg ville bombe skolen i morgen jeg har bomber på hele skolen hvis I ikke sender 5000 dollar. Jeg er kommet med i Isis forums hvor jeg har mødt elektrikere som laver bomber for mig osv.

To 18-årige unge mænd er mandag blev idømt betingede fængselsstraffe for at stå bag bombetrusler eller forsøg på bombetrusler imod tre skoler.

Det blev afgjort af Københavns Byret mandag eftermiddag.

En 16-årig dreng er også involveret i sagen. Han er dømt for at angive en fjerde person som bagmand til truslerne. Den 16-årige kan ikke straffes for truslerne, da han var under den kriminelle lavalder på gerningstidspunktet.

De to 18-årige fik henholdsvis 60 dages betinget fængsel og tre måneders betinget fængsel.

De blev også dømt for hacking af en Instagram-konto. De skal begge udføre 80 timers samfundstjeneste og modtog begge dommen.

Den ene 18-årige fik en lidt hårdere straf, da han også blev dømt for at gemme sin mobiltelefon på et badeværelse og filme en 12-årig pige i bad uden hendes vidende.

Den 16-årige blev idømt 10 dages betinget fængsel. Han udbad sig betænkningstid. Han har 14 dage til at beslutte, om han vil anke sin straf.

Ved retsmødet mandag blev der vist en 36 minutter lang video, som er en optagelse af den ene 18-åriges skærm fra den dag, hvor truslerne blev sendt.

På optagelsen kan man høre dem grine og gøre grin med nogle af de navne, som de støder på på klasselisterne.

De fandt en liste med Uni-logins på nettet og valgte tilfældige til at logge ind på intranettet. Her sendte de så bombetrusler fra den pågældende elevs konto til skolen.

Drengene erkender alle at sende trusler, men understreger, at det var ment som en spøg. Men både anklageren og retten afviser, at drengene ikke har vidst truslerne ville skræmme nogen.

- Jeg er virkelig ked af det, der er sket, og at jeg har såret og gjort så mange mennesker bange, siger den 18-årige, som fik 60 dages fængsel, ved mandagens retsmøde.

Anklagerfuldmægtig Andreas Juhl fortæller efter retsmødet, at han er tilfreds med dagens dom.