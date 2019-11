Unge mænd indtager Stram Kurs' nye rigsledelse

Syv personer blev valgt til ledelsen, der blandt andet tæller tre unge mænd på 17, 18 og 20 år samt provokunstneren Uwe Max Jensen, skraldemand John Andersen og farmakonom Anitta Nørgaard Johansen.

Der var ikke kampvalg om de syv pladser, da der ikke var andre kandidater, og partileder Rasmus Paludan oplyser, at de to sidste medlemmer af rigsledelsen vil blive udpeget i forbindelse med det første møde.

18-årige Lasse Froulund Thomsen er ungdomsleder i Stram Kurs og blev valgt til ledelsen.

- Jeg er rigtig glad for at være medlem af Stram Kurs. Jeg synes, vi har et virkelig godt samarbejde, og der er ikke nogen i Stram Kurs, jeg har et had til, sagde han fra talerstolen og tilføjede, at han ikke vidste, hvad han ellers skulle sige, hvortil Paludan sagde, "det er fint".

Til BT tilføjer han, at man ikke skal tage det personligt, når koranen bliver brændt ved demonstrationer.

På Facebook har han delt og skrevet flere islam-kritiske opslag og blandt andet skrevet "send nu de terrorister hjem!!!! De skal ikke ødelægge mit land som mine forfædre har bygget op!!!!".

Ungdomsleder Jon Bock er en anden af de unge. Han var i forvejen medlem af ledelsen. Han har blandt andet fungeret som fotograf for racismedømte Rasmus Paludan, og i den forbindelse blev han overfaldet under en demonstration i Kolding i juli. Politiet bekræftede, at den 17-årige fotograf havde anmeldt episoden.

På Facebook har han også delt flere islam-kritiske opslag og skrevet, at ikke alle muslimer er terrorrister, men at alle terrorister er muslimer.

Rigsledelsen består af i alt 12 personer, hvoraf to personer er kvinder.

Den ene er Anitta Nørgaard Johansen, der stillede op til folketingsvalget for Stram Kurs og blandt andet gjorde sig bemærket ved, at hun ikke køber andet kød end svinekød, som mange muslimer af religiøse årsager holder sig fra.

Stram Kurs, der blev stiftet i 2017, fik 1,8 procent af stemmerne ved folketingsvalget 5. juni. Det var ikke nok til at komme i Folketinget, fordi spærregrænsen er på to procent.

De over 63.000 stemmer sikrede imidlertid Stram Kurs en årlig partistøtte på over to millioner kroner.

Stram Kurs er blandt andet blevet kendt i offentligheden for partiets demonstrationer, der nogle gange er endt i uroligheder.

Blandt andet fordi nogle er blevet provokeret af, at medlemmer af partiet har brændt koranen, muslimernes religiøse bog, af.