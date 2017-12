Unge kræves fængslet efter knivdrama på Hovedbanegården

Efterforskningsleder Torben Madsen oplyser, at der ved 04-tiden opstod tumult mellem to grupper - både nede på en perron og oppe i afgangshallen.

Københavns Politi har sigtet to unge mænd for forsøg på manddrab efter et knivopgør på Københavns Hovedbanegård tidligt lørdag morgen.

- I den forbindelse bliver en person påført et stik eller et snit, og vi mener, at der er tale om et drabsforsøg, siger Torben Madsen.

Dog understreger han, at skaderne tilsyneladende ikke har været så alvorlige, at offeret var i fare for at dø.

- Han er blevet syet og har ikke umiddelbart været i livsfare. Han ligger ude på hospitalet nu, siger efterforskningslederen.

Politiet kender lørdag formiddag ikke baggrunden for sammenstødet. Det er heller ikke klart, hvem af de to mænd der menes at have ført kniven.

Ikke desto mindre vil en anklager fra Københavns Politi senere lørdag bede en dommer om at varetægtsfængsle dem begge for overfaldet.